Pevec privremeno odustao od kupnje slovenskog Merkura

Rezultati za prvih devet mjeseci poslovanja dostupni su na Fini, a u prvu kotaciju Zagrebačke burze društvo će izaći kad bude spremno, odgovarao je jučer na pitanja dioničara predsjednik uprave Peveca Jurica Lovrinčević.

Dan investitora, prvi otkako postoji društvo, i nije bio previše posjećen iako kompanija, četiri godine od izlaska iz stečaja još uvijek ima više stotina njih i više od 1,4 milijarde kuna prihoda. No kako prvih deset drži najmanje 55% današnjeg Peveca, od kojih neki ovih dana opetovano upozoravaju na netransparentnost nove uprave, nije čudno što je dolasku na događaj prethodila pomna provjera zaštitara.

1,4 mlrd. kuna iznose ukupni prihodi od prodaje Peveca

Najveći dioničar Peveca, predsjednik uprave Samoborke Želimir Kodrić, kaže kako poslovni potezi sadašnje uprave prijete ponavljanjem grešaka iz povijesti koje su dobavljače Peveca svojedobno skupo koštale. Upozorava kako se zadržana dobit ne smije upotrijebiti ponovno za gomilanje nekretnina, kako je to svojedobno radio bivši čelnik tvrtke Zdravko Pevec, te naglašava kako bez trenutnog predstavnika u NO-u i micanjem uspješne uprave na čelu s Darkom Šketom, dioničari nemaju načina utjecati na vođenje tvrtke. Kodrić traži izvanrednu skupštinu po tom pitanju.

No Lovrinčević odgovara kako Kodriću, dok je on bio predsjednik NO-a nije smetalo što NO ima člana manjka. On će se imenovati, rekao je Lovrinčević, kad se steknu uvjeti za to. Prezentirane brojke govore pak kako se na Glavnoj skupštini od 1. lipnja čak 98% dioničara izjasnilo da se dobit iz 2015. zadrži u tvrtki. Lovrinčevića se jučer prozivalo kako njegova tvrtka Dicentra iz Osijeka i dalje kupuje dionice Peveca, da je zbog toga u sukobu interesa i ruši cijenu dionice firme koje predstavlja. On pak odgovara kako je upravljačka prava nad Dicentrom predao te da djeluje u skladu sa Statutom.

Izvanredan otkaz Darku Šketu nova uprava Peveca argumentira činjenicom da je on, među ostalim, oštetio tvrtku za 2,5 milijuna na ime 100-postotnog avansa križevačkom Panproduktu, koji je Pevecu ostao dužan. Nakon što je Pevecu onemogućeno da napravi dubinsko snimanje u slovenskom Merkuru, kojega je htio preuzeti, limitiran mu je opseg dokumentacije i informacija, Pevec je, čulo se jučer, privremeno prekinuo sudjelovanje u tom procesu.