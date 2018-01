Petrov otkrio zbog čega sumnja da će se Todoriću bilo što dogoditi

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"Gospodinu Todoriću bih samo poručio da bude hrabar i da konačno iznese sve informacije za koje tvrdi da ih posjeduje. Ako itko išta zna o sprezi politike i hrvatskog gospodarstva u posljednjih 20 godina to je Ivica Todorić, a koliko mi je poznato on na svojem blogu još nije napisao ništa inkriminirajuće za vlast, a što bi natjeralo DORH na postupanje. To pokazuje da je sve ovo samo bračna svađa Ivice Todorića i HDZ-a, farsa. Todorić je niz godina bio igrač te klike, oni su mu sve omogućili, a onda i svojim nepostupanjem da ode u London. I sada da ja komentiram što piše Ivica Todorić?", naveo je Petrov u razgovoru za Novi list.

Prenosimo dio razgovora koji se odnosi na Todorića:

Samo vam skrećem pažnju na to da on, čini se, smatra da ste vi u Mostu u suštini pošteni ljudi, za razliku od Plenkovića i HDZ-ovaca.

– Nije mi to tako izgledalo na sastanku s Todorićem. Kad je, prvi put u 20 godina, čuo od mene da država nije samoposluga i da neće dobiti novac, kao što je valjda svih prethodnih godina dobivao, ne mislim da me je u tom trenutku smatrao baš finim. To što sada on i HDZ glume nekakav sukob, pa Todorić uzima Most u usta... Ma, neka nas ne spominje i neka bude hrabar i otkrije što se sve radilo u Hrvatskoj, kako bismo imali čisti start.

Zašto bi on sebe inkriminirao?

– Za to treba biti hrabar.

Ludo hrabar.

– Ima li što izgubiti?

U najmanju ruku slobodu.

– Trenutačno je u egzilu.

Bolje biti u egzilu u Londonu nego u Remetincu.

– Ako mislite da bi izgubio slobodu, onda i vi vjerojatno nagađate da se Ivica Todorić pogodio za slobodu.

Jeste li optimist što se tiče njegovog povratka u Hrvatsku?

– S obzirom kako su radili u ovih pola godina, nakon što je Most otišao iz vlasti, čisto sumnjam da će se gospodinu Todoriću bilo što dogoditi. Teretili bi sami sebe. To je i jedan od razloga zašto Most više nije u vlasti. Najveća stvar za Hrvatsku je otkrivanje priče Agrokor, čišćenje situacije u vezi s tim koncernom. Da nije bilo Mosta, to se ne bi dogodilo dok zaista ne bi bilo prekasno za hrvatsko gospodarstvo. Bez lažne skromnosti mogu reći da je Most u ovome bio popriličan heroj, služeći se vašim riječima, ludo hrabar u tome što smo radili. Mislim da će to s vremenom i građani prepoznati. Svi ostali bili su nam s druge strane, Ivica Todorić i HDZ.