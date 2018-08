Ova mala općina u Hrvatskoj ima besplatni vrtić i udžbenike, daje tisuće kuna za svako novorođeno dijete, stipendije...

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Radi se o stvarnom mjestu u Hrvatskoj, maloj općini Smokvica na otoku Korčuli. Popis pogodnosti za roditelje i djecu je poduži, piše Slobodna Dalmacija.

Studenti iz Smokvice dobivaju 800 kuna mjesečne stipendije, općina pomaže kod prijevoza djece, financira dodatne autobusne linije za učenike i studente koji se školuju izvan otoka Korčule, a za Božić daruje djecu od vrtićke dobi do IV. razreda osnovne škole.

"Sritna dica, sritna Smokvica – Smokvica misto sritne dice", naziv je programa kojim se Općina Smokvica konkretnim mjerama pokušava oduprijeti demografskoj krizi u kojoj je čitava Hrvatska.

"Dio tih mjera već je proveden, a sve ćemo provesti i zaokružiti program s prvim rujnom ove godine. Kad me pitate koliko to košta, mogu reći da se radi o svoti od otprilike 300.000 kuna. Na naš proračun od 1,8 milijuna do dva milijuna kuna to je dosta veliki iznos", kazao je načelnik Smokvice, Kuzma Tomašić.

Sredstva dobivena prenamjenom novca

Smokvica ima 918 stanovnika, u osnovnoj školi je 70-tak djece dok u vrtić odlazi 25. Do novaca za nabrojane demografske mjere došlo se prenamjenom sredstava. "Preraspodijeli smo troškove, neke smo smanjili, svoju sam plaću prepolovio na 6100 kuna. Te mjere nisu trošak nego ulaganje u budućnost, a kad ih tako gledate, onda je to lakše provesti. Evo, općina Smokvica je prošle godine imala petero rođene djece, ove godine već je 10 novorođenčadi, a do kraja godine moglo bi biti ukupno 13-14 novorođene djece. To je za Smokvicu respektabilan broj", objasnio je Tomašić.

U posljednjih šest godina, u vrijeme kad je Hrvatsku napustilo oko 380 tisuća građana, iz Smokvice su otišle dvije obitelji. Tomašić kaže kako se u Smokvici živi od turizma i da nije loše. Kaže kako je i poljoprivreda jedna od glavnih djelatnosti te se za nju pokušavaju zainteresirati i mladi i stari. Zadnjih godina mu pomaže i dobra cijena pošipa pa se dosta mlađih odlučuje obnoviti imanja svojih djedova.