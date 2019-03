Od Hrvatske traže rezanje cijena za 10 do 15 posto, Cappelli i HTZ se ne slažu

Foto: Press

Iako je rani buking u Njemačkoj za ljetnu sezonu sporiji nego prošle godine , Hrvatska za sad bolje stoji nego recimo Španjolska koja bilježi deset posto manje rezervacija s njemačkog trzista nego lani u ovo vrijeme. Sudeći po sadašnjim brojkama, Turska će biti apsolutni dobitnik 2019. godine koju ce u europskoj industriji putovanja obilježiti zabrinutost oko brexita, jačanje populizma i usporavanje ekonomije. Uz i dalje vruć problem problem prekomjernog broja gostiju u mnogim turističkim odredištima, to su top teme ovogodišnje turističke burze ITB koja se održava od srijede u Berlinu.

Kad je Hrvatska u pitanju, organizatori putovanja tvrde da nema drame iako je buking nešto sporiji, no od Hrvatske traže rezanje cijena za 10-15 posto, te tvrde da će to biti nuzno da se zadrže lanjske brojke i ostvari rast u ljetnoj sezoni. S time se ne slažu prvi ljudi hrvatskog turizma, ministar turizma Gari Cappelli i Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice koji su prvog dana sajma odrzali niz sastanaka s partnerima.

"Istina je da turoperatori rade pritisak na cijene, no moj savjet svima u sektoru je da to ne rade jer je u interesu hrvatskog turizma da zadržimo kvalitetu. Izgradili smo neku tržišnu poziciju koju sada nije dobro rušiti. Rezervacije za predsezonu su dobre zahvaljujući dijelom i rasporedu praznika, no kad je u pitanju usporavanje bukinga za ljeto, Hrvatska je u istoj situaciji kao i ostale zemlje na Mediteranu, Italija, Grčka, Spanjolska i sad je u tijeku lov na goste u sezoni, ali naš je stav da ne trebamo "loviti ribe" niskim cijenama, nego kvalitetom i jačanjem promocije u koju ulazemo", smatra ministar Cappelli.

