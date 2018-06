Općoj bolnici Varaždin novih 14 milijuna kuna iz EU

FOTO: Press

U prisustvu zamjenika župana Roberta Vugrina, ugovor su potpisali ministrica Gabrijela Žalac, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislav Petric i ravnatelj Opće bolnice Varaždin Nenad Kudelić.

Riječ je o iznimno važnom ugovoru na temelju kojega će Opća bolnica Varaždin dobiti potpuno novi objekt, na koji se čeka više od deset godina. U njemu će se nalaziti objedinjeni hitni bolnički prijem, ali i dnevne bolnice te jednodnevna kirurgija.



- U proljeće sljedeće godine će početi izgradnja nove zgrade vrijedne 70 milijuna kuna. Bit će neto površine oko 3000 četvornih metara, a nalazit će se kod glavnog ulaza u bolnicu, između zgrada Interne i Zavoda za javno zdravstvo. U drugoj fazi u planu je izgradnja zgrade centralnog operacijskog bloka s jedinicom intenzivnog liječenja, centralne sterilizacije, transfuzije i RTG-a, koji će spojnim hodnicima biti povezani s okolnim bolničkim zgradama – rekao je zamjenik župana Robert Vugrin.

Objedinjeni hitni prijem je, podsjećamo, trebao biti uređen u sklopu dogradnje i rekonstrukcije zgrade Kirurgije, ali taj projekt nikada nije realiziran. Varaždinska bolnica je, naime, jedina bolnica druge kategorije u Hrvatskoj (II. kategorija – županijska bolnica regionalnog značenja) koja nema takav prijem.



- To će se napokon promijeniti. Ukupna vrijednost projekta uspostave objedinjenog hitnog prijema je 19,9 milijuna kuna, od čega su 14 milijuna kuna bespovratna EU sredstva, a ostatak sredstava u iznosu od 5,9 milijuna kuna bit će osiguran iz proračuna Varaždinske županije iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo. Za projekt dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije, koji je vrijedan 49,7 milijuna kuna, ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava potpisan je još u kolovozu prošle godine. S obzirom na to da su sada oba ugovora potpisana, kreće se u realizaciju projekata koji su novi važan iskorak za zdravstvo u Varaždinskoj županiji – istaknuo je Vugrin.

Umjesto na čak sedam različitih lokacija u krugu varaždinske bolnice, pacijenti će se primati na objedinjenom prijemu u kojem će biti napravljena kompletna dijagnostička obrada.

U prizemlju novoga objekta nalazit će se objedinjeni hitni bolnički prijem, dok će se na prvom katu nalaziti dnevne bolnice. Za dovoz pacijenata vozilom hitne službe bit će uređen natkriveni prostor, a uz to će biti uređen poseban ulaz za pacijente.

Uz prijemni pult i čekaonicu, tamo će se nalaziti prostorije za trijažu, reanimaciju i izolaciju, ambulanta za nehitne slučajeve, snimaonica s RTG uređajem i gipsaonica. Uz to, tamo će biti smještene prostorije za intervencije i male operacijske zahvate, ali i prostorija za telemedicinu.

U novoj zgradi ujedno će se nalaziti ambulante, jednodnevna kirurgija s prijemom i dvije operacijske dvorane sa svim drugim potrebnim prostorijama.