Odustaje se od Kupara? 'Investitor ne provodi potpisano'

Foto: Davor Javorović / Pixsell

Ministar državne imovine Goran Marić rekao je danas da je teško očekivati nastavak projekta Kupari, već godinama zapuštenog turističkog kompleksa u Župi Dubrovačkoj.



Prije dvije i pol godine Vlada je potpisala ugovor o koncesiji i ulaganju s ruskom Avenue Grupom Sergeja Gljadelkina. On je preuzeo i domaći IGH, a najavili su u Kuparima ulaganje od 100 milijuna eura i 800 ležajeva u hotelima s četiri i pet zvjezdica i dovođenje međunarodnih hotelskih kuća.



No, kako je rekao Marić, investitor ne ispunjava dogovoreno, a situacija na projektu "vrlo je složena", prenose 24 sata.



– Ja ne bih ni raspisao tako nejasan natječaj i zbog toga je zastoj. Napravit ćemo analizu, ali mislim da je teško očekivati nastavak projekta. Investitor ne provodi potpisano, pa je moguće da će ugovor biti raskinut. Ako ga raskinemo, bit će to zbog neispunjavanja njihovih obveza, oni žele mijenjati uvjete nakon natječaja, a na to nećemo pristati. Odgađati više ne možemo jer jedino proračun Hrvatske trpi štetu – rekao je danas Marić.