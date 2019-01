Od zagrebačkog megaprojekta ostalo samo 4 kafića i nekoliko desetaka ležaljki?

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sadržaji uz rijeku trebali su se pojaviti još lanjskog lipnja, a u Gradu su tada najavljivali kako će se sve raditi po projektu “Swamp on the river” koji je pobijedio na međunarodnom natjecanju Europan 13. Španjolci i Turci koji su ga radili predvidjeli su pješačko-biciklističke staze, sportske terene, igrališta za klince, plaže nasipane pijeskom, bazene, a i kina te pozornice na otvorenom, tržnice, vidikovce, ugostiteljstva. Potonji sadržaji smjestili bi se unutar montažnih objekata koji su trebali biti lako sklopivi kako bi se u slučaju rasta vodostaja mogli ukloniti unutar 24 sata.



Predstavljalo je to problem tvrtkama koje su paviljone trebale izraditi te se o njima onda i brinuti, pa se na natječaj nije javio nitko, a samim tim cijeli se projekt nije realizirao do obećanog lipnja, piše Večernji list. U međuvremenu je Ured za strategijsko planiranje i razvoj grada proveo “savjetovanje sa zainteresiranom javnošću”, potom je novi natječaj raspisan, ali u manjem obujmu nego lani. Iz njega su izbačeni kontejnerski bazeni pa kupanja na Savi ipak neće biti, a time su se smanjili i milijuni koji će se potrošiti na uređenje obale. Umjesto prošlogodišnjih 7,5 milijuna, za montažne objekte izdvojit će se pet milijuna, a osim njih, nabavit će se i sunčališta te sjenila.

Istočno i zapadno od Željezničkog ili popularno Hendrixova mosta bit će dva paviljona, 20 drvenih sunčališta i četiri sjenila, istočno od Mosta slobode bit će također dva paviljona, ali će jedan biti za gledanje filmova, smjestit će se ondje i deset drvenih sunčališta te dva sjenila, a na istom broju ležaljki hvatat će se sunce i na Zaprudskom otoku, samo što ondje biti jedan montažni paviljon. U natječaju ih se zove “višenamjenski”, iako je iz projektnog zadatka kojim se opisuje kako bi oni trebali izgledati, jasno kako je zapravo riječ o kafićima na dva kata, odnosno ugostiteljskim objektima koji na prvom katu imaju terasu.