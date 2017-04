Od sutra poskupljuju cestarine, pogledajte nove cijene

Foto: Robert Anić / Pixsell

U ponedjeljak, 3. travnja, u 6 sati ujutro na snagu stupaju nove, u prosjeku 5 posto više cijene cestarine na dionicama kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC), pa će tako, primjerice, vozači osobnih automobila koji putuju od Zagreba do Splita, odnosno od ulaza Lučko do izlaza Dugopolje umjesto 174 plaćati sedam kuna više - 181 kunu.

Povećanje cestarina dio je programa poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora, čiji ukupni dug premašuje 5,2 milijarde eura. U ovoj godini cestarskim tvrtkama, odnosno HAC-u, Hrvatskim cestama i Autocesti Rijeka-Zagreb (ARZ), u ovoj godini na naplatu dolazi 7,8 milijardi kuna, slijedeće 8,2 milijarde, a 2019. godine 9 milijardi kuna.

Odluku o restrukturiranju cestovnog sustava Vlada je donijela sredinom ožujka, a tom je prilikom ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković pojasnio kako reforma ovog sektora kreće jer se ne želi ići u prodaju ili monetizaciju autocesta, a povećanje cestarina je jedna od mjera povećanja prihoda cestara.

Od 1. srpnja bi, pak, cestarine na svim dionicama kojima upravljaju državni koncesionari trebale porasti za dodatnih 10 posto, i to samo tijekom glavne turističke sezone, do 30. rujna, iz čega će biti isključeni teretni prijevoznici, autobusi i sl. Također, s vremenom će se smanjivati i popusti za korisnike ENC-a, ali ne u ovoj godini, najavio je tada Butković.

Iz HAC-a navode kako je riječ o ujednačavanju jediničnih cijena po prijeđenom kilometru na autocestama kojima upravljaju oni s cijenamana autocestama ARZ-a, "a koje se provodi sukladno preporukama i smjernicama u sklopu projekta 'Modernizacija i restrukturiranje sektora cestovne infrastrukture' sa Svjetskom bankom te angažmanu konzultanta EBRD-a".

Jedinična cijena za prvu kategoriju vozila na dionicama HAC-a, koja sada iznosi 0,46 kuna po kilometru, ujednačit će se s jediničnom cijenom na dionicama ARZ-a, koja iznosi 0,483 kuna po kilometru, pojašnjavaju iz HAC-a.

Povećanje cestarine odnosi se na autocestu A1 Zagreb (od čvora Bosiljevo2) - Split – Dubrovnik, potom autocestu A3 Bregana - Zagreb - Lipovac, kao i autocestu A4 Zagreb - Goričan, A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj, te autocestu A10 Granica BiH - Ploče i autocestu A11 Zagreb - Sisak.

Visina cestarine za korištenje tunela Sveti Ilija, pak, ostaje ista, s obzirom da cijena cestarine za tunel nije bazirana na jediničnoj cijeni po kilometru nego je određena visokim troškovima održavanja tunela, kažu iz HAC-a.

Prema novom cjeniku HAC-a, osobna će vozila na autocesti A1 od Zagreba do Zadra (izlaz Zadar 1) plaćati 121 umjesto 117 kuna, do Splita (izlaz Dugopolje) 181 umjesto 174 kune, a do kraja autoceste, nadomak Ploča, odnosno do izlaza Čarapine 232 umjesto 223 kune.

Na autocesti A3 cestarina od Zagreba do Bregane cestarine će biti skuplja za kunu, odnosno iznosit će 7 umjesto 6 kuna, do Slavonskog Broda (zapad) 82 umjesto 77 kuna, do Osijeka 122 umjesto 116 kuna, a do zadnjeg izlaza, na Lipovcu cestarina će porasti sa 122 na 128 kuna.

Na Autocesti A4 cestarina za osobna vozila od ulaza Sveta Helena do Brezničkog Huma ostaje na 16 kuna, do Novog Marofa raste s 20 na 21 kunu, do Varaždina s 27 na 28 kuna, a do Goričana će se umjesto 42 plaćati 44 kune.

Cestarina na autocesti od Zagreba do Siska, odnosno od ulaza Mraclin do Buševca raste sa 4 na 5 kuna, a do Lekenika s 9 na 10 kuna.

Za IV. skupinu vozila, odnosno teretna vozila, cestarina na autocesti od Zagreba do Zadra od ponedjeljka se povećava za 14 kuna - sa 418 na 432 kune, do Dugopolja sa 607 na 631 kunu, a do kraja autoceste sa 768 na 800 kuna. Od Zagreba do Bregane umjesto 23 plaćat će 25 kuna, a od Zagreba do Lipovca umjesto 404 cestarina će iznositi 424 kune.