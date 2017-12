Od siječnja na snagu stupa niz promjena

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U novoj godini osigurana su porezna rasterećenja od čak 1,25 milijardi kuna, a riječ je o nekoliko mjera koje će se nasloniti na poreznu reformu iz 2017. koja je ostavila oko 2,5 milijardi kuna u džepovima poreznih obveznika. No i dalje nema ništa od smanjenja opće stope PDV-a na 24 posto.

Vraća se mogućnost korištenja pretporeza PDV-a na kupnju osobnog automobila. Moći će se odbiti maksimalno 50 posto PDV-a do vrijednosti od 400.000 kuna, piše Večernji list.

Na snagu stupa i novi sustav obračuna trošarina na automobile pri čemu se ukida trošarina na vrijednosnom kriteriju do razine od 150.000 kuna, dok se do sada plaćalo oko 3.000 kuna te vrste trošarine na spomenutu vrijednost automobila.

Trošarine po osnovi emisije CO2 ostaju jednake, ali ministar financija Zdravko Marić izračunao je da će se trošarine za automobile, nove i stare, u prosjeku smanjiti 30 posto.

Pojednostavnit će se i prijenos vozila tako jer će ga se moći obaviti u centrima za tehničke preglede pa će i u tu biti ušteda za građane. Ukupno, samo na automobilima Marić je osmislio rasterećenje od 800 do 850 milijuna kuna.

S Europskom komisijom razgovara se o odobravanju povrata 50 posto pretporeza i za brodove koji se koriste u službene svrhe.

Poduzetnike će se rasteretiti za oko ostalih 400 milijuna kuna kroz podizanja praga PDV-a i paušala poreza na dohodak te ustupke poput priznavanja troškova smještaja i prehrane radnika te troškova nastalih konzumacijom bezalkoholnih napitaka tijekom radnog vremena, pobrojao je "Marićeve mjere" Večernji list.



Marić je dan ranije predstavio što je učinio na fiskalnom planu u 2017. i što će Vlada učiniti u 2018. godini. Ono što sigurno neće jest smanjiti opću stopu PDV-a, iako je to bilo HDZ-ovo predizborno obećanje, no uvjerava da će to ostvariti do kraja mandata.