Od 1. siječnja država zna za svaku transakciju koju obavite

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Porezna reforma donosi neke dobre vijesti, poput povećanja plaća za većinu zaposlenih, no ima i drugih promjena, manje popularnih. Promjenom općeg poreznog zakona poreznici će ubuduće imati uvid u stanje računa svih građana i svih transakcija - banke će biti obvezne poreznoj upravi podastrijeti te podatke.



Kako piše HRT, posljedica je to usklađivanja s europskom regulativom koja je to uvela prije nekoliko godina kako bi spriječila izvlačenje novca u porezne oaze.



Ministarstvo financija uvid u promet tekućih računa i štednih uloga mogli su do početka ove godine dobiti samo uz direktni zahtjev, no sada će ih od banaka primati automatski.



Pojačanim nadzorom računa pokušava se stati na kraj poreznim utajama. Ideja je prikupiti podatke o svim dohodcima, primicima kako bi zapravo porezna uprava mogla lakše utvrđivati odnos dohodaka s jedne strane i imovine s druge strane.