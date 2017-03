Nova atrakcija autora zadarskih Morskih orgulja: Makarska dobiva prirodni instrument - Burolinu

Foto: Grad Makarska

U prepunoj dvorani hotela Miramare održana je prezentacija Idejnog arhitektonskog i urbanističkog rješenja novoformiranog obalnog pojasa i parka Osejava Makarska.

Nakon uvodne riječi makarskog gradonačelnika Tončija Bilića, projekt je predstavio ugledni hrvatski arhitekt, akademik Nikola Bašić, dipl. ing. arh. u ime izvođača, tvrtke Marinaprojekt d.o.o. iz Zadra.

Idejno rješenje donosi jednu sasvim novu vizuru istočnog dijela luke, kao i ne zanemarive promjene u svakodnevnom životu samog grada – između ostalog, izgradnju nove zgrade s postavom Malakološkog muzeja, novu ulicu, odnosno novo prometno rješenje od ulice Franjevački put kroz Gradski sportski centar Makarska do platoa hotela Osejava, zatim izgradnju podzemnog parkinga kapaciteta oko 120 mjesta iznad kojeg bi bio polivalentni sportski teren ( na mjestu današnjih tenis terena na GSC ), te izgradnju paviljona Burolina u korijenu lukobrana, kroz kojeg će se moći prolaziti do plaže na Osejavi, jednog od najpopularnijih kupališta Makarana.

autor Nikola Bašić u svom izlaganju predstavio je brojne detalje, od spiralne zgrade s postavom Malakološkog muzeja koja bi u svom idejnom rješenju predstavljala uistinu novu veliku atrakciju u makarskoj luci, preko prometnog rješenja koje bi omogućilo prolazak vozila kroz GSC Makarska do hotela Osejava, a istovremeno otvorilo mogućnost gradnje podzemne garaže i polivalentnog terena kojim bi se nadomjestio gubitak teniskih i boćarskih igrališta prolaskom prometnice.

Posebna bi atrakcija bila i zgrada sa sanitarnim prostorima za nautičare i korisnike plaže, pripadajućim objektima poput cafe bara, ali i s otvorenim ‘školjkastim’ krovom i vidikovcem te instalacijom Burolina, svojevrsnim instrumentom kojim bi ‘upravljala’ naša dobro poznata bura – nalik na glasovite Morske orgulje u Zadru kojima je autor upravo Bašić.

Dio građana je pohvalilo projekt, drugi su dali svoje stručne sugestije, a moglo se čuti i izraza zabrinutosti hoće li, primjerice, svi ti zahvati negativno utjecati na poslovanje hotela Osejava, ili pitanja treba li ovakav projekt Makarskoj u doba dok grad nema odgovarajuću koncertnu ili kino dvoranu.

- Ovaj projekt nije napravljen kao nešto što je do kraja determinirano i što ne bi moglo biti izloženo na javnoj raspravi, dapače. Ovo danas je divan primjer participacije građana u nastanku jednog projekta koji je sada prezentiran onoj svojoj inicijalnoj , idejnoj fazi. I upravo je sada vrijeme da se javnost izjasni o svom gledanju na programe, odnosno sadržaje koji su ovdje predloženi, ali isto tako i na način na koji je sve ovo oblikovano i kakva je pojavnost nove arhitekture i uopće novih javnih prostora u ukupnoj slici obalnog pročelja grada Makarske. Dakle, nemam nikakvog straha o rasprave, svaka ideja i svaki prijedlog su dobrodošli i treba ih pažljivo proučiti - kazao je Bašić dodajući da je zadovoljan Idejnim rješenjem, te je objasnio i da je čitav projekt osmišljen na način da njegovo provođenje ne utječe na prometovanje gradskom rivom, ali i da njegovo provođenje jednog dana može dovesti do potpunog zatvaranja prometa od trajektnog pristaništa do hotela Osejava, izvijestili su iz Grada Makarske.