Nemam ništa protiv Meteora, ali - show me the money!

Odlukom ministra gospodarstva Tomislava Panenića da priču o nalaženju strateškog partnera za vodećeg hrvatskog proizvođača alkoholnih pića Badel 1862 vrati na početak pokrenut će se otvaranje novog, petog po redu natječaja za tu "poziciju" u samo dvije godine.

Panenić je upravu Badela već zadužio za pripremu novog natječaja, koji, kaže, može biti pokrenut već ovaj tjedan, a ono što kao nadležni ministar traži jest da se u odnosu na prethodni jasno definira kolika ulaganja u obrtni kapital i proizvodnju netko od ponuđača daje, a koliko je potraživanja spreman preuzeti. To je, kaže, bio i glavni razlog što je odbacio pristigle dvije ponude, đakovačkog Meteora i slovačkog St. Nicolausa. "Meni se imputira da protežiram slovačku ponudu, no otvoreno kažem da sam protiv ponuda u kojima nema novca i da je ovaj postupak u Badelu tipičan privatizacijski scenarij iz 1990-tih u kojima je Meteor u sprezi s upravom manipulirao javnosti. Ja osobno nemam ništa protiv da Meteor preuzme Badel, no ponudu nije dala Meteor grupa, nego Meteor doo., a uvjeravali su kako raspolažu s dvije trećine prijavljenih tražbina, što nisu dokazali. Kažem, nemam ništa protiv, ali - show me the money!, energičan je u objašnjavanju Panenić.

Svjestan je, kaže, da možda i neće ostati na sadašnjoj funkciji nakon 14. listopada, no ne želi "biti ministar koji će na bilo koji način oštetiti Badel". Povjerenstvo za ocjenu mjera restrukturiranja u postupku predstečaja Badela od Panenića je inače zatražilo raspuštanje nakon što je utvrdilo da je daljnji postuopak odabira ponuda između dva takmaca bespredmetno nakon što je Meteor izvijestio da kontrolira 67,45 posto prijavljenih tražbina, a što je dovoljno za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja. Panenić je, međutim, Povjerenstvo raspustio ne zbog toga što je slučaj time, kako su oni tvrdili, okončan, već stoga što Meteor nije dostavio dokaze kojim postotkom potraživanja Meteor doista i raspolaže.

U međuvremenu na stranicama Fine u predstečajnoj dokumentaciji pojavio se ugovor da je preko tvrtke za otkup potraživanja B2 Kapital Meteor preuzeo potraživanja u ukupnom iznosu od 10 milijuna eura, što je tek dio ukupnog portfelja potraživanja koje je Meteor najavljivao. U međuvremenu se oglasilo i Nagodbeno vijeće Fine koje od Ministarstva financija - Porezne uprave traži da ih se izvijesti da li je nad Badelom okončan postupak utvrđivanja zlouporabe prava, zbog kojeg je inače prije tri godine prekinut predstečajni postupak i zamrznuti su dugovi. Panenić dodaje i da nisu utvrđena sva potraživanja, te da se tim potezom kreće s novim scenarijem preuzimanja Badela. Procjenjuje da će, prije novog natječaja za strateškog partnera, u Badelu nastaviti predstečajni postupak i da će Meteor, sada kao vjerovnik, definirati daljnji model restrukturiranja.