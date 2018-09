Nekretninski diktat turizma

Rast noćenja uvjetuje rast cijena nekretnina, obala se bogati - kontinent pati/Fotolia

Turistički rast u Hrvatskoj izazvao je rast cijena svih nekretnina, od stanova, kuća pa sve do poljoprivrednog zemljišta, no samo u obalnim županijama, gdje su prosječne cijene stanova dosegnule i do 15 tisuća kuna u destinacijama kao što je Dubrovnik. S rastom broja noćenja rasla je i cijena kupoprodaje ...