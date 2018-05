"Ne može se reći da je netko s plaćom od 15.000 kuna bogat čovjek"

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Emil Tedeschi, osnivač i vlasnik Atlantic Grupe, gostujući u emisiji HRT-a "1 na 1", rekao je kako vjeruje da će do nagodbe Agrokorovih vjerovnika doći. Mislim da je to moguće ostvariti u zakonskom roku do 10. srpnja. Istaknuo je da je donošenje Zakona o izvanrednoj upravi bilo nužno.



U toj nagodbi će sigurno biti više i manje zadovoljnih, ali uvijek se moramo vratiti na početak i što bi bilo da taj zakon nije donesen. Bila bi serija nekontroliranih stečaja, utjecaj i važnost Agrokora za hrvatsko gospodarstvo je nemjerljiva, rekao je Tedeschi.

Između ostalog, govorio je i o progresivnom oporezivanju, te je pričao opotrebi da se zaštite potrebiti, ali je protiv demagogije.

"Ja sam u načelu za progresivno oporezivanje, ali sam protiv u definiranju da netko tko prima 15.000 kuna da je to bogat i imućan čovjek i da njemu treba uzeti 35 ili 40 posto. Jer, što će se dogoditi? Jedan inženjer ili pravnik koji ostvaruje takvu jednu plaću, ako će to biti opterećeno najvećim razredom poreza, onda ćemo mi takve ljude poslati direktno u Irsku, Austriju... Ne može biti jedan liječnik, urednik, arhitekt, inženjer sa plaćom 15-18 tisuća kuna, što je za velik broj naših građana nedosanjan iznos, tretiran kao imućan i bogat čovjek. Ne možemo govoriti da jedan menadžer prodaje u Atlanticu može biti oporezovan isto kao i ja. Slično vam je kao i kod imovine. Porez na nekretnine, pa nije isto ima li netko 30 kvadrata i 100 puta po 30 kvadrata - govori Tedeschi.