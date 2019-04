Nautičke turiste kradu nam Turska, ali i Grčka, a ovo je osnovni razlog

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Pende kaže da je nautička sezona tek počela, zadovoljan je za sada i očekuje da će sezona biti na razini prošlogodišnje.



Vuletić je rekao da prema informacijama s terena podaci i nisu tako sjajni - mi jesmo lider u svijetu u jednom segmentu nautičkog turizma i to u iznajmljivanju plovila bez posade. Od kolega koje imaju čarter agencije dobivaju informacije da je s nekih rastućih tržišta došlo do otkazivanja postojećih rezervacija radi hrvatskih povećanja cijena, što je bio veliki trend posljednjih godina, iako je čarter najmanje dizao cijene, obzirom na rast ponude i konkurencije.



Dodao je, objavio je HRT, da gosti sve više traže paket -aranžmane i sve je manje klasičnih nautičkih gostiju - žele imati cijeli paket od avionskih transfera, smještaja, gastronomske ponude, a sve je to poskupjelo, uključujući i vezove u marinama. - U kombinaciji s najavljenom recesijom ljudi postaju malo oprezniji što se tiče potrošnje, žele upoznati nove destinacije, a Grčka i Turska trenutno jako rastu, kazao je.



Lisjak je kazao da se ne boje otkazivanja rezervacija, nautika je žilava djelatnost i u posljednjih 15 godina imamo kontinuitet. Dodao je da moramo biti oprezni jer su se otvorila nova tržišta koja su do nedavno bila izbjegavana iz sigurnosnih i ostalih razloga. Smatra da ako ostvarimo prošlogodišnje rezultate, da možemo biti zadovoljni.



Rekao je da smo lani od turizma zaradili 860-ak mil kn, a 72 % je ostvareno od prihoda od veza, što smatra da nije dobro jer je ovih 30-ak % izvanpansionska potrošnja u marinama. Dodao je kako treba naći način da se postojećim investitorima omogući da investiraju u marine, u tih 30-ak % kako bi izvanpansionska potrošnja u marinama bili 70-ak % jer će se tada ostvariti značajniji rast prihoda.



Napomenuo je da je poskupljenjima zabilježen određeni pad tranzita, dodaje da moramo biti oprezni s politikom cijena i trebali bi biti što konkurentniji.



Pende je rekao da što se tiče promidžbe, u prvom planu su nautika, nautički turizam i sportovi na moru. Osvrnuo se na potrošnju nautičara, kaže da vrlo dinamično raste - to su najbolji potrošači.



Vuletić smatra da treba pojačati promidžbene aktivnosti na novim tržištima - Austrija, Njemačka, Slovenija, Slovačka i Češka su naša tradicionalna tržišta, treba se okrenuti rastućem američkom ili Skandinavskom tržištu.