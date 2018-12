Najnenaseljenija općina u Hrvatskoj potiče rađanje s 10.000 kuna

Foto: Getty Images

Za šest, odnosno sedam godina, svi prvašići s područja cijele općine Levanjska Varoš, s njenih 136 četvornih kilometara, na kojima je devet naselja, stat će u samo tri školske klupe, piše Glas Slavonije.

Toliko je djece, naime, rođeno u ovom dijelu Đakovštine u ovoj godini, a što ovoj općini zasad ne daje mjesta optimizmu u njen demografski oporavak. A on joj je prijeko potreban, jer je ovo nenaseljeniji kraj i od jedne Like koja je prva asocijacija za područje slabe naseljenosti i raseljenosti u Republici Hrvatskoj. Jer prosječna naseljenost po ličkom kvadratnom klometru je sedam do osam duša, a u općini Levanjska Varoš još manje - svega 6,9 stanovnika po četvornom kilometru. Posljednji popis stanovništva, onaj iz 2011. godine, ‘rekao’ je da u ovom dijelu Đakovštine živi 1250 stanovnika, no, ističe načelnik Slavko Tidlačka, realno ih je već duže vrijeme manje od tisuću, oko 950 koji stalno žive u jednom od devet naselja. Ovi što čine ‘razliku’, dodaje, u varoškom kraju ne žive stalno, nego dolaze povremeno, vikendaški…



Demografska slika tamošnjih sela izrazito je loša. Varoška Općina donedavno je za svako novorođeno dijete davala jednokratnih tisuću kuna, no sada je taj iznos značajno podebljala, iako raspolaže skromnim proračunom. Općinski načelnik prošloga je tjedna donio Odluku o pravu na novčanu naknadu za novorođenu djecu na području varoške općine koja time omogućuje značajan rast. Prema njoj, roditeljima za prvorođeno i drugorođeno dijete slijedi naknada od dvije tisuće, za treće od pet tisuća, a za četvrto i svako iduće dijete čak deset tisuća kuna.