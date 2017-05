Najbolji poslovi tjedna: Zapošljavaju KiK, EBRD, Pepco, Modiana, Posao.hr...

Foto: Jurica Galoić / Pixsell

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

KiK zapošljava Voditelja ekspanzije, gradnje i unutarnjeg uređenja - Hrvatska / Slovenija (m/ž). Mjesto rada je Zaprešić (Westgate), a zadaci obuhvaćaju samostalno i aktivno vođenje ekspanzije kao i odgovornost i kontrolu u odjelu gradnje i unutarnjeg uređenja u obje navedene zemlje. Imate li VŠS ili VSS tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera, a izvrsno poznajete njemački i hrvatski jezik u govoru i pismu, ovdje ispunite brzu prijavu.

Iro&Partners traže Direktora prodaje (MANAGING DIRECTOR for the areas of SALES and AFTER SALES). U okviru ove uloge bit ćete odgovorni za prihode, troškove, dobit i za sve prodajne aktivnosti - osiguravate blisku suradnju sa sjedištem u Austriji i proizvodnim tvrtkama. Konkretno, vaše dužnosti će također uključivati ​​praćenje i naplatu potraživanja. Za prijavu je potrebno praktično iskustvo u radu na sličnoj ili istoj poziciji. Opširnije pronađite ovdje.

EBRD zapošljava Asistenta u bankarstvu (m/ž). Osoba će biti odgovorna za pružanje sveobuhvatne, visokokvalitetne administrativne i tajničke podrške osoblju različitih timova zastupljenih u rezidentnom uredu. Za ovo radno mjesto potrebno je više obrazovanje, administrativno iskustvo, te odlično poznavanje engleskog jezika. Također su bitne i dobre komunikacijske vještine, kao i obraćanje pažnje na detalje. Opširnije potražite ovdje.

Zbog povećanja obujma posla i potreba razvoja tima, tvrtka ZIEGLER d.o.o. otvorila je poziciju za radno mjesto Kontrolor (m/ž). Radni zadaci su kontroliranja Ziegler proizvoda (kontrola vozila i njegove komponente) - traži se marljiva, precizna i odgovorna osoba. Mjesto rada je u Zagrebu - po potrebi se putuje van Hrvatske. Opširnije potražite ovdje.

PEPCO zapošljava Asistenta u marketingu (m/ž). Tvrtka nudi siguran posao i stimulativna primanja, priliku za razvoj i napredovanje, rad u međunarodnom ozračju, te popust za zaposlenike. Dužnosti u uključuju marketinške aktivnosti koje se odnose na trgovine (koordinacija marketinških aktivnosti prilikom otvaranja novih trgovina, In store komunikacija), i sl. Ako imate jednogodišnje iskustvo na sličnoj poziciji, izvrsno govorite engleski i slovenski, ovdje se javite na oglas.

Modiana traži Prodavača - modnog savjetnika (m/ž). Zadaci su aktivna prodaja i savjetovanje kupcima kvalitetnim i stručnim savjetima, briga o privlačnom i uređenom izgledu prodajnog prostora, te priprema i prezentacija robe za prodaju prema zadanim uputama. Imate li iskustva u vođenju i organizacijske sposobnosti, te barem godina dana iskustva u prodaji, javite se ovdje na oglas.



EVN Croatia Plin d.o.o. traži Pomoćnika planiranja i kontrole (m/ž). Uloga ovog radnog mjesta je podrška poslovnom planiranju, izvješćivanje prema menadžmentu i prema grupnom kontroliranju, i sl. Za prijavu je potrebno barem dvije godine iskustva u računovodstvu i kontroli, kao i radno iskustvo u energetskom sektoru. Opširnije potražite ovdje.



Agnosco za klijenta traži Marketing koordinatora (m/ž). Ključna uloga ovog radnog mjesta je razvijanje strategije podregionalnih marki i definiranje prave marketinške kombinacije, kao i postavljanje regionalnog asortimana. Traži se osoba sa izvrsnim komunikacijskim vještinama, ambicijom i kreativnošću. Opširnije pronađite ovdje.



SHT GmbH nudi u suradnji s drugim renomiranim hotelima u Esslingenu i Stuttgartu više slobodnih mjesta za izobrazbu u hotelijerstvu za zvanje Specijalist/-ica u hotelijerstvu (Hotelfachmann/Hotelfachfrau). Uvjeti su potrebni stupanj obrazovanja: Državna matura, pohađanje tečaja njemačkog jezika u Hrvatskoj prije odlaska na izobrazbu; nužna razina poznavanja jezika je B2 (u organizaciji polaznika izobrazbe). Tvrtka nudi solidnu trogodišnju izobrazbu (kombinacija rada i predavanja) prema poznatom njemačkom sustavu dualnog obrazovanja, koji vam daje izvrsne šanse za zapošljavanje u cijelom svijetu. Opširnije potražite ovdje.



Portal posao.hr traži Savjetnika za regrutaciju (m/ž) - Zagreb. Ako ste svakodnevno u kontaktu s klijentima, a upoznati ste s internetskim poslovanjem i tržištem web portala, ovo je prilika da steknete nova znanja, razvijete pojedine vještine za koje nisi niti znali da imate. Opširnije potražite ovdje.