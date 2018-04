Najbogatija hrvatska općina po broju noćenja 'šiša' Zadar, Split, Lošinj, Opatiju...

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Najbogatija su hrvatska općina s proračunom od 180 milijuna kuna, po indeksu razvijenosti nalaze se na drugom mjestu iza Kostrene ali ispred Grada Zagreba, a po broju noćenja 'šišaju' Zadar, Split, Lošinj, Opatiju, Umag, piše Glas Istre.

U špici sezone na njihovom teritoriju živi 50-ak tisuća ljudi, a samo prošle godine ostvarili su 2, 8 milijuna noćenja. Lani se mogu pohvaliti s prihodima od 85 milijuna kuna, a imaju registriranih 298 obrta od kojih je većina vezana uz ugostiteljstvo.

Riječ je o općini Medulin koja se nalazi na najjužnijem dijelu istarskog poluotoka, a u kojoj životni standard i kvaliteta života ubrzano rastu. Kontinuirano ulažu u komunalnu infrastrukturu, izgradnju prometnica, gospodarenje otpadom, razvijaju projekte od kojih neki dosežu višemilijunske vrijednosti, a u fokusu razvoja orijentirani su na ulaganja i podizanje kvalitete u obrazovanju, kulturi, socijalnoj skrbi, zaštiti kulturno-povijesne baštine, piše Glas Istre.

Kroz najambiciozniji projekt Medulin Active park, čija vrijednost trenutno doseže oko 22 milijuna eura, planiraju postati najprepoznatljivija sportska destinacija u zemlji. Naime, na površini od ukupno 19 hektara plan im je izgraditi nogometni stadion, rekreacijski centar, teniski teren i atletsku stazu, a u sklopu rekreacijskog centra planirana su i dva bazena - mali sa staklenim stijenama i veliki olimpijski bazen. U planu je i gradnja sportskog hotela.

Nedavno su otvorili i svoju radio postaju, a njihov vrtić ima jedan od najkvalitetnijih predškolskih programa na razini čitave Hrvatske. Podržavaju lokalne umjetnike i organiziraju brojna kulturna i društvena događanja.Nisu se odrekli poljoprivrede i konkretne podrške lokalnim poljoprivrednicima. Tako na području medulinske općine, za razliku od nekih drugih u Istri, nije rijetkost vidjeti stoku na ispaši nedaleko apartmana i kuća za odmor. Bave se maslinarstvom, a njihova ulja nalaze se uz bok svjetske maslinarske elite.

Koja je tajna uspjeha?

"Rekao bih prije svega da su za uspjeh zaslužni svi naši stanovnici i vrijedni ljudi koji se bave turizmom jer praktički ne znam osobu u Medulinu koja se ne bavi iznajmljivanjem apartmana ili kuće za odmor. Ponosni smo na naše prirodne vrijednosti koje su zasigurno najveći magnet za posjetitelje. Tajna uspjeha je i okupljanje kvalitetnih ljudi bez obzira na političko opredjeljenje, ljudi koji imaju zajednički interes, a to je kvalitetniji život naših stanovnika. Ne zamaramo se pričama je li netko lijevo ili desno, to nas ne zanima. Zanimaju nas novi vrtići, škole, briga o starijima, razvoj poljoprivrede i gospodarstva, sportski tereni, gradnja komunalne infrastrukture, to su naši prioriteti", kaže prvi čovjek Općine Goran Buić.