Naći zadovoljnog iznajmljivača u Hrvatskoj u ovom trenutku ravno je čudu, gosti masovno otkazuju rezervacije

To je čak 110 tisuća više postelja i mjesta hotelima, sobama, apartmanima, OPG-ovima, kampovima, vikendicama nego je bilo lani u ovo vrijeme, piše Slobodna Dalmacija.

A takav rast ponude od 8 do 10 posto godišnje ni najizdašnije inozemno tržište potražnje više ne može pratiti. Otud sve više nezadovoljnih i onih koji se boje poduzetničkog kraha svojih (neracionalnih) projekata u turizmu.

Peglanje minusa

No, inventura prve polovice godine pokazuje kako smo ugostili 6,6 milijuna gostiju koji su imali 25,5 milijuna noćenja, pa je tako statistika registrirala rast od 6 posto u dolascima i 2 posto u noćenjima, što je vrlo solidan rezultat u problematičnoj poslovnoj godini.

S obzirom na enorman rast kapaciteta od kojih je samo u domaćinstvima 42 tisuće postelja više nego lani (sada je ukupno 617 tisuća postelja u obiteljskom smještaju), samo naivni i neupućeni su mogli očekivati da će biti drukčije.

Nakon svibanjskog posrtanja turizma zbog lošeg vremena, izdašni lipanj je popeglao sve "minuse" i turistički promet doveo u pozitivan rezultat, zahvaljujući prije svega Nijemcima kojih je samo u lipnju bilo oko pola milijuna na Jadranu i koji su bili najjača karika prvog polugodišta turističke 2019. godine.

– Lipanj je od početka godine bio mjesec dobrih rezervacija i nikoga nije iznenadilo da je u Hrvatskoj bilo 44 posto više Nijemaca nego lani. Oni su u lipnju imali školske praznike u trima pokrajinama i kako je bilo vrijeme kupanja, krenuli su na Jadran gdje im je u lipnju bilo jeftinije nego u visokoj sezoni, što je bilo i očekivano.

No, s oko milijun Nijemaca, koliko ih je do sada bilo u Hrvatskoj, tek smo na trećini posla koji trebamo odraditi u ovoj godini – kaže Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva Toursa iz Münchena, najvećeg specijaliste za Hrvatsku iz Njemačke.

Uz Nijemce, u lipnju su na odmoru najbrojniji bili Hrvati i Austrijanci, pa je lipanj donio povećanje prometa od 11 posto u dolascima i 8 posto u noćenjima, prema podacima eVisitora na jučerašnji dan.

Sve priobalne županije zabilježile su u lipnju značajan rast turističkih dolazaka u odnosu na lani, pri čemu Istra ima 15 posto više gostiju (najviše u kampovima), Kvarner ima 10 posto više, dok su dalmatinske županije imale od 2 do 5 posto više gostiju.

Unatoč svemu tome, podatak koji zabrinjava jest onaj o popunjenosti naših kapaciteta koji su na početku srpnja daleko od iskoristivosti koja im garantira dobru zaradu. Najbolje u popunjenosti stoje hoteli i kampovi koji su na oko 80 posto punih soba i parcela, dok iskorištenost objekata u obiteljskim domaćinstvima nije dosegla još ni 40 posto.

Teško je planirati

– Jednostavno je nemoguće očekivati da će svake godine dolaziti toliko gostiju više koliko rastu naši kapaciteti. Mi smo u jednoj od najzahtjevnijih turističkih sezona u posljednjih deset godina i sve ukazuje na to da treba biti zadovoljan ponovi li se lanjski promet.

Domaćini koji su u zadnji trenutak krenuli raditi, bez pripreme i analize tržišta te kvalitetnog poslovnog plana, ove će godine doživjeti najveće razočaranje i svi će im biti krivi. Uložili su puno i zadužili se, a radit će samo špicu sezone. Jer, ako gost dođe susjedu, neće doći k njima zato što je gostiju manje nego kreveta i netko tu mora izgubiti.

Ponuda je u tom smještaju nadmašila potražnju i to je najgore što nam se moglo dogoditi. Gosti to znaju i do zadnjeg trenutka biraju i otkazuju već rezervirano da bi otišli kod drugoga, ako im je tamo ponuđeno jeftinije.

Nikada kao ove godine nije bilo toliko otkazivanja dolazaka u roku u kojemu nema penalizacije za goste.

Teško je planirati posao u takvim okolnostima – govori iskusni vlasnik turističke agencije sa šibenskog područja, naglašavajući kako nedostaje hotela koji se odlično pune i produžavaju sezonu, dok raste broj vikendaša koji u "nekomercijalnom" smještaju rade na crno.

TURISTIČKI PROMET

siječanj-lipanj: 6,6 milijuna dolazaka i 25,5 milijuna noćenja

lipanj: 2,9 milijuna dolazaka i 14,2 milijuna noćenja

KAPACITETI U 2019. U HRVATSKOJ U ODNOSU NA 2018.

hoteli: 175.000 kreveta (+6400 kreveta)

kampovi: 247.000 mjesta (+8000 mjesta) privatni smještaj: 617.234 kreveta (+42.000 kreveta)

nekomercijalni: 478.000 kreveta (+45.000 kreveta)