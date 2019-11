Mogu li domaća brodogradilišta graditi novu flotu Jadrolinije? Ovi škverovi imaju najviše šanse

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Bez obzira na to što Jadrolinija dobro posluje i likvidna je, uspješno servisira hrvatski turizam i “nosi” sezonu, za ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića uznemiravajuća je činjenica da taj nacionalni brodar ima zabrinjavajuće staru flotu pa ocjenjuje da je “nabavka nove flote trebala ići bolje”.

Naglasio je to u intervjuu za Hrvatski radio ovih dana, a da je ministar istodobno kritičan i prema dosadašnjem načinu popunjavanja flote, jer riječ je uglavnom o nabavci rabljenih brodova na svjetskom tržištu, vidi se i iz toga što je posebno naglasio da treba graditi nove brodove, i to u hrvatskim brodogradilištima.

Akcijski plan bez detalja

Ministar je kazao da tvrtka ima izrađen akcijski plan nabave novih brodova, a ugovaranje prvih brodova najavio je već početkom iduće godine. Jadrolinijin akcijski plan za obnavljenje flote spominje se već neko vrijeme, ali ga još nitko nije konkretnije iznio. Tako ostaje i dalje. Na upit Poslovnog dnevnika iz sjedišta tvrtke u Rijeci potvrđuju da je pripremljen plan nabave za naredne tri godine, te da je strateški cilj obnova flote koja sada broji ukupno 51 brod, te da je riječ o ukupno 11 brodova. Koliko je vrijedna planirana investicija i kojom dinamikom se planira provesti, u Jadroliniji ne otkrivaju. Navode kako je u planu kupnja rabljenih brodova, ali i početak gradnje novih.

“Naime, oni osim same gradnje podrazumijevaju izradu različitih vrsta dokumentacija i projekata. Pojedine vrijednosti investicija ovisit će o višestrukim aspektima, ponajprije o trenutnoj ponudi na tržištu rabljenih brodova kada govorimo o kupnji, kao i o stanju na brodograđevnom tržištu kada govorimo o izgradnji novih brodova za flotu Jadrolinije”, kratko je pojašnjenje iz Jadrolinije. Posljednje nabavke prije više od godinu dana bile su dvije novogradnje koje su ugovorene za 70-ak milijuna kuna plus PDV po brodu, te dva rabljena broda, svaki po 63 milijuna kuna uvećano za PDV. Prije dvadesetak dana tvrtka je, pregovaračkim postupkom bez javne objave, nabavila putnički brod vrijedan 63 milijuna kuna plus PDV od prodavatelja iz Grčke.

Ništa bez EK

Provođenje ovog postupka zanimljiv je i zbog činjenice da se proljetos, kada se gradnju novih brodova za Jadroliniju spominjalo kao jedno od spasonosnih rješenja za brodogradilišta u Puli i Rijeci, kao zapreka ispostavila obveza provođenja javne nabave. Ministru gospodarstva Darku Horvatu uprava Jadrolinije, kako se tada govorilo, dostavila je bila zahtjev da u Europskoj komisiji pokušaju ispregovarati da se ove nabave izuzme od javne nabave, no do jučer nije bilo povratnih informacija o rezultatima tih eventualnih pregovora.

U međuvremenu je situacija takva da Uljanik kao tvrtka u stečaju ne bi mogla aplicirati za ovaj posao, iako je svojedobno imala suradnju s Jadrolinijom. Malo je izgledno, kažu sugovornici, da bi i 3. maj bez većeg suporta Vlade i odobrenja Komisije, bio u mogućnosti natjecati se za ove gradnje. Od domaćih brodograditelja za brodove kakve treba Jadrolinija konkurirati mogu tako Brodosplit i Dalmont iz Kraljevice, te eventualno pulski Tehnomont, ako je riječ o nešto manjim brodovima. Međutim, detaljnije informacije o veličinama i snazi brodova koje namjeravaju graditi, a koje bi svakako željeli čuti i domaći brodograditelji, iz Jadrolinije zasad ne daju.

51 brod trenutno je u floti Jadrolinije

Brže, mlađe, veće...

“Strategija Društva usmjerena je na to da Jadrolinija na najvažnijim linijama ima brže, mlađe, veće i komfornije brodove nego danas, ali i da osigura dostupnost do svakog otoka na što ugodniji i efikasniji način. Uz brze brodove, cilj nam je obnova flote u segmentu trajekata za lokalne „kratke linije“, ali i zamjenu najstarijih brodova u floti”, kažu u Jadroliniji, ističući kako se katamaranima godišnje preveze preko 900 tisuća putnika, a ukupno se svim njihovim brodovima godišnje preveze više od 12 milijuna putnika i 3 milijuna vozila.

Nove putničke brodove, koji su i preduvjet za buduću sposobnost urednog ispunjavanja koncesijskih ugovora, Jadrolinija će financirati dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz kredita. No, koliko će stajati modernizacija, ostaje još uvijek nepoznat podatak. v