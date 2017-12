Ministarstvo financija svim poreznicima poslalo nove upute

Foto: Igor Kralj / Pixsell

Prošli tjedan održana je videokonferencija ravnatelja Porezne uprave i pomoćnika ministra financija Zdravka Zrinušića sa svim pročelnicima poreznih uprava u zemlji, gdje je još jednom istaknuto da se zbog sitnica poduzetnici ne kažnjavaju, što je predviđeno i Općim poreznim zakonom.

Istodobno, ravnatelj Porezne uprave i pomoćnik ministra financija Zdravko Zrinušić otkriva i da će još jednom poslati svim područnim uredima upute kako postupati na terenu kad se utvrde manji prekršaji i kad poduzetnici nisu recidivisti, doznaje Jutarnji list.

Zrinušić kaže da su u pojačani nadzor krenuli nakon što se analizom utvrdilo da broj izdanih fiskaliziranih računa nije odražavao makroekonomske pokazatelje i da je od 9800 nadzora, a 7600 se odnosi na fiskalizaciju, u 42 posto slučajeva riječ o recidivistima.

- No, uistinu nije smisao da na temelju velikog i malog slova radimo postupke koji ne održavaju bit djela. Pitanje je je li netko recidivist, kakav je njegov način rada, radi li na crno... Sada ćemo tu uputu i formalno poslati na teren jer i prema Općem poreznom zakonu, za bagatelna djela mogu se izricati niže kazne - kaže Zrinušić koji izražava žaljenje zbog slučaja s malim i velikim slovom i nada se da će se to ispraviti.

- Imamo na terenu 4000 ljudi i naravno da se to zna dogoditi, ali ne opravdavam to i nadam se da će se to moći ispraviti. Kažnjavanje samo po sebi nije svrha, želimo biti partneri poduzetnicima, to je želja i cilj, a ovaj slučaj nije pravilo - poručuje Zrinušić. Napominje i da nije isto ponavlja li se neko djelo, ili se dogodilo prvi put.

- Također, ako je netko nešto pogrešno označio, a nema fiskalnu posljedicu, ili je neki sitni višak u blagajni, to se ne bi trebalo drakonski kažnjavati - zaključuje Zrinušić.