Ministar Pavić: 'Za svako dijete još 6 mjeseci staža, povećat ćemo mirovine'

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ministar Marko Pavić rekao je kako će roditeljima koji koriste porodiljni dopust biti uvećan radni staž za svako dijete.

Sadašnji umirovljenici mogu očekivati rast mirovine već iduće godine, najavio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić za 24sata.

'Zbog rasta plaća očekujemo još dodatni rast mirovina. To znači rast od tri do četiri posto za sve umirovljenike, a za one s najnižom mirovinom rast od šest do sedam posto', rekao je Pavić za 24sata.

- Verzija zakona kojeg smo uputili u lipnju bio je četiri mjeseca u javnoj raspravi. Cilj nam je najbolje rješenje za naše građane, da mirovine budu veće i da javne financije budu održive te da ispravimo nepravilnosti i nepravednosti - izjavio je Pavić.

Napomenuo je kako postoji mali broj zemalja u kojima se može pet godina ranije u mirovinu te da će se penalizacija za odlazak u prijevremenu mirovinu smanjiti i iznositi 0,3 posto mjesečno, odnosno najviše 18 posto za pet godina prijevremenog umirovljenja.

Još jedan novitet mogu očekivati roditelji. Pavić je napomenuo kako se isprva radilo samo o majkama, no da će isti princip, ukoliko budu ostvareni svi uvjeti, biti primijenjen i na očeve.

- Oni će za prvih šest mjeseci rodiljnog dopusta moći dobiti više staža. No, za to ćete prvo morati ostvariti sve uvjete za mirovinu, a onda će u izračunu mirovina dobiti dodatni staž, što će im značiti veću mirovinu. Time smo htjeli ispraviti nepravednost. Naime, sada kad se gleda radni vijek roditelja, oni su kažnjeni jer im se prosječna plaća tijekom rodiljnog dopusta umanjuje - istaknuo je ministar.

Ovo se odnosi na sve one koji budu išli u mirovinu po novom zakonu, odnosno od iduće godine kada bi on trebao stupiti na snagu. Na primjer, ako netko ima dvoje djece, a koristio je porodiljni dopust, u trenutku kada bude išao u mirovinu imat će godinu staža više.

Jedna od spornih stvari mirovinske reforme je i radni vijek do 67. godine protiv kojeg prosvjeduju sindikati. Ministar Pavić ističe kako će i dalje većina hrvatskih građana ići u mirovinu od 60. do 65. godine, ovisno o tome kada skupe 41 godinu staža.

- Za one koji su krenuli raditi nakon srednje škole, znači s 18, 19 godina, radit će do 60. godine, a oni koji studiraju i krenu na tržište rada s 24 godine, oni će u mirovinu sa 65 godina - istaknuo je Pavić za 24sata.