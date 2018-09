Hoće li plin poskupjeti ove sezone? Ministar Ćorić dao odgovor na ovo važno pitanje

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je u četvrtak kako se cijena plina za kućanstva u ovoj plinskoj sezoni neće mijenjati.

"Mi smo našim odlukama za ovu plinsku sezonu, odnosno za ovu sezonu grijanja omogućili nepromijenjene cijene plina", rekao je Ćorić odgovarajući nakon sjednice Vlade na upit o nekim medijskim napisima prema kojima bi iduće godine moglo doći do poskupljenja plina.

Ministar Ćorić poručuje da se građani ne moraju bojati poskupljenja plina. "Ove ideje o tome kako će rasti cijene, odnosno komunalije, iz ne znam kojeg izvora - to pustite dok do njih ne dođete na neki adekvatan način. Nema niti jednog jedinog razloga da unosite nemir među ljude, jer taj nemir nije potrebno unositi", rekao je ministar.

Prema pisanju nekih medija, cijene plina u ovoj godini odnosno do kraja ožujka iduće godine ostat će stabilne, no nakon toga bi mogle rasti za 10 posto.

Naime, novim Zakonom o tržištu plina, koji je stupio na snagu u ožujku, u prijelaznom razdoblju od tri godine zadržana je regulirana cijena plina za javnu opskrbu odnosno za kućanstva, a kako u tom razdoblju ne bi došlo do većih oscilacija u cijeni plina.

"Do 31. ožujka iduće godine osigurani su uvjeti u kojima će cijena za kućanstva za ovu plinsku godinu ostati nepromijenjena", izjava je i iz resornog Ministarstva zaštite okoliša i enegetike koju u posebnom prilogu o energetici u jučerašnjem broju prenosi Jutarnji list u članku pod naslovom "Cijene plina zasad su stabilne, no već bi sljedeće godine mogle rasti za 10 posto".

U tom se članku također navodi kako je nakon toga (odnosno od travnja iduće godine) izgledno da bi moglo doći do poskupljenja, uz napomenu kako je teško procijeniti koliko bi ono moglo biti jer cijena plina ovisi o brojnim faktorima - cijeni nafte, vremenskim prilikama, tečajnim razlikama, proizvodnji struje, cijeni konkurentskih goriva i cijenama emisije ugljičnog dioksida.

Inače, na temelju novog Zakona o tržištu plina Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) je donijela potrebne metodologije, među njima i Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Na temelju nje Hera je krajem lipnja donijela i Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine. Prema toj odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo do kraja 2018. ostaje nepromijenjena, dok će u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2019., u odnosu na cijenu plina u 2018. godini, prosječno porasti za 0,3 posto zbog porasta troška distribucije plina, objavila je početkom srpnja Hera na svojim internet stranicama.