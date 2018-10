Milijarder s Forbesove liste ozbiljno zagrizao za škverove? Danas šalje izaslanike u Rijeku i Pulu

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak da je s potencijalnim partnerima iz Ukrajine, zainteresiranima za Uljanik i 3. Maj, održao dan ranije sastanak te da će se o svemu više znati nakon što inozemni partneri obiđu pulsko i riječko brodogradilište.

"Napravljen je prvi sastanak i prvi kontakt, kolege iz Ukrajine su danas u Rijeci, sutra u Puli, imat ćemo jedan rezime kad obiđu jedno i drugo brodogradilište i onda ćemo moći reći malo više detalja", izjavio je Horvat novinarima uoči sjednice Vlade.

Na pitanje je li optimističan poslije ovih sastanaka, kazao je da je on "po prirodi uvijek optimist".

Upitan o plaćama za radnike Uljanik grupe za rujan i kada se one mogu očekivati, Horvat je odgovorio da to "treba pitati upravu i da on o tome ne vodi računa".

Kada je riječ o izmijenjenom i dopunjenom planu restrukturiranja Uljanika, Horvat je izvijestio da ga Ministarstvo gospodarstva još nije zaprimilo.

Nacrt programa restrukturiranja još je u srpnju poslan na odobrenje u Europsku komisiju, a Komisija je na taj plan reagirala sa 75 primjedbi. Od Uprave Uljanika Ministarstvo gospodarstva zatražilo da svoj prijedlog restrukturiranja uskladi sa zahtjevima Komisije. Ministar Horvat ranije je izjavio da bi izmijenjeni plan restrukturiranja trebao biti poslan u Bruxelles krajem prošlog ili početkom ovog tjedna.

Riječki Novi list u četvrtak piše da su na jučerašnjem sastanku s ministrom Horvatom, što im je i samo ministarstvo potvrdilo, bili predstavnici tvrtke Smart Holding, čiji je vlasnik Vadim Novinsky, jedan od najbogatijih Ukrajinaca.

Počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj Ivica Pirić Novom listu je izjavio da su namjere ukrajinske tvrtke ozbiljne, kako ih zanima razvoj brodogradnje i u pulskom i u riječkom škveru, pa će upravo zato predstavnici tvrtke održati sastanke s upravama Uljanika i 3. Maja, kako bi dobili kvalitetniju sliku o njihovim planovima te o potencijalnoj suradnji.