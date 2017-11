Međimurska županija ponovno nagrađena kao turistička destinacija s vrhunskom enogastronomskom ponudom

Foto: press

Turistička burza PUT jedan je od značajnijih hrvatskih turističkih susreta te dodjeljuje tradicionalnu godišnju nagradu za kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turizmu. Unazad 18 godina spomenuto događanje okuplja djelatnike iz agencijskog poslovanja, hotelijerstva, pružatelja turističkih usluga, sustava turističkih zajednica i turističkih novinara koji ujedno sudjeluju i u procesu predlaganja nagrada, a zajednički je dodjeljuju UHPA – krovna udruga Hrvatskih putničkih agencija i specijalizirani turistički magazin „Way to Croatia“. Okupivši djelatnike iz agencijskog poslovanja, pružatelja turističkih usluga, hotelijerstva i restoraterstva te sustava turističkih zajednica i ove godine je dodijelila nagrade u 6 kategorija, a to su redom ugostiteljstvo, manifestacije, putnička agencije, inovativni projekti i osoba. Ove godine bilo je više od 250 nominiranih. Međimurska županija kao jedna od brzo rastućih kontinentalnih županija koja svoju bogatu turističku ponudu ima u sva četiri godišnja doba i na 19. Međunarodnoj poslovno-turističkoj burzi prepoznata je od strane struke.

Međimurje stvara novi turizam!

U kategoriji Ugostiteljski objekti s ponudom tradicijske hrane i pića kao najbolja u kategoriji „Simply the best 2017.“ restorana, osvojila je „Mala Hiža“ iz Mačkovca za izvrsnost u dugogodišnjem kreativnom i inovativnom pristupu ponudu tradicijskih jela korištenjem domaćih namirnica, čime je ostvaren bitan utjecaj na kreiranje gastronomske ponude Međimurja temeljene na istinskim vrijednostima lokalne gastronomske baštine. „Nagrada nikad dosta. One su nam poticaj za daljnji rad, ovime je prepoznata naša briga i nastojanje da u našu restoransku ponudu uvrstimo što više namirnica našeg kraja, sezonu radimo duže vrijeme, a uspjeli smo zadnjih par godina naći domaće proizvođače osnovnih proizvoda što je najvažnije. I to je dobro i za nas i za one koji proizvode i najvažnije za naše goste“, rekao je Branko Tomašić, vlasnik Male Hiže koji je ujedno i preuzeo nagradu.

Manifestacija Urbanovo „Simply the best 2017.“!

U kategoriji Manifestacija usmjerenih na eno-gastronomsku ponudu, „Urbanovo“ je osvojilo plaketu „Simply the best 2017“ za kvalitetu i osobitost manifestacije koja promovira vrhunska vina i tradicijska jela međimurskog kraja čime značajno doprinosi atraktivnosti i sadržajnosti turističke ponude Međimurja. Urbanovo je još jednom dokazalo svoju kvalitetu i prepoznatljivost na turističkoj sceni Republike Hrvatske, osvojivši nagradu za najbolju manifestaciju, a pritom ostavljajući iza sebe drugo rangirani „Istra Gourment Festival“ koji se održava u Rovinju te „Good Food festival“ iz Dubrovnika. Nagradu je primio župan Međimurske županije Matija Posavec koji je ujedno predsjednik Organizacijskog odbora Urbanovog te predsjednik Turističke zajednice Međimurske županije. Uz njega, svečanosti su nazočili i voditelj ureda TZ Međimurske županije Rudi Grula te viši stručni suradnik u Odsjeku za poljoprivredu i turizam Marko Puškadija. „Drago mi je da je naše Urbanovo izdvojeno kao manifestacija koja je ne samo prepoznatljiva, već i visoko na ljestvici struke u prezentaciji domaće enogastronomske ponude, što nam je i primaran cilj u pozicioniranju na tržištu. Jedna manifestacija kontinentalne regije među manifestacijama iz Rovinja i Dubrovnika je priznanje svim organizatorima i vinarima koji svake godine na Urbanovu prezentiraju kvalitetu svojih proizvoda, ali i priznanje svim turističkim djelatnicima i građanima našeg Međimurja da hrabro i sigurno postajemo brend na turističkim kartama. Nama je svakako ovo obaveza i poticaj da budemo još bolji, inovativniji te da se još bolje profiliramo kao turistička destinacija, a upravo su ovakve nagrade temelj da se još bolje i čvršće predstavimo različitim dionicima koji posjećuju Hrvatsku“, istaknuo je Posavec dodajući kako je već premašena brojka dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu, a zbog skorog održavanja Europskog rukometnog prvenstva čije se jedna skupina igra u Varaždinu očekuje se potpuno popunjeni smještajni kapaciteti u siječnju. Nakon dobivenih nagrada kao EDEN destinacija, priznanja od švicarskih novinara, Međunarodne nagrade dobivenih od novinara proteklog tjedna u Solinu, Međimurska županija još je jednom dokazala da uz dugogodišnju tradiciju, vrhunsku enogastronomsku ponudu te neprestano ulaganje u turizam koji se provlači kroz 365 dana u godini, postepeno postaje poželjna turistička destinacija u koju dolaze različite interesne skupine.