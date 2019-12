Lutrija za 1,9 milijuna kuna osigurava sportske aktivnosti svojih radnika

U cilju promicanja i očuvanja zdravlja te usvajanja zdravih navika, istražili smo mogućnost uvođenja programa financiranja ili sufinanciranja tjelesnih aktivnosti, kažu u HL-u/Shutterstock

Od prošle godine otkada je ušla na hrvatsko tržište, poljska tvrtka Benefit Systems, koja poslodavcima pruža usluge osiguranja sportskih i rekreacijskih aktivnosti za njihove zaposlenike korištenjem Multisport kartice, bilježi snažan rast i interes kompanija, kako onih koji koriste njihove kartice tako i partnerskih sportskih centara u kojima zaposlenici mogu trenirati.

Prema posljednjim podacima s kompanijske stranice, trenutačno Multisport kartice u Hrvatskoj koristi više od tisuću kompanija i institucija i više od 10 tisuća njihovih zaposlenika, no tko su tvrtke koje tako nagrađuju i motiviraju svoje zaposlenike, kažu nam u Benefit Systemsu, poslovna je tajna. No, ovih dana natječaj za javnu nabavu otkrio je jednoga novog korisnika kod nas, a riječ je o Hrvatskoj lutriji. Državna tvrtka do 23. prosinca prikuplja ponude za ovu uslugu, a za dvogodišnji ugovor procijenjena je vrijednost 1,9 milijuna kuna.

Prvi put za svoje

Za Hrvatsku lutriju ova poslovna odluka je zapravo izraz društvene odgovornosti, koja uključuje i brigu za zaposlenike, a na čijem je poboljšanju uvjeta rada, ističu, Lutrija kontinuirano fokusirana.

"U cilju promicanja i očuvanja zdravlja te usvajanja zdravih životnih navika, istražili smo mogućnost uvođenja programa financiranja ili sufinanciranja tjelesnih aktivnosti za zaposlenike Hrvatske lutrije. Tvrtka Benefit Systems, koja nas je kontaktirala i prezentirala svoje usluge, je multinacionalna kompanija koja od prošle godine posluje u Hrvatskoj i jedina nudi mogućnost nekoliko modela sufinanciranja sportskih aktivnosti. S obzirom na to da se radi o business to business modelu, radnici nisu u mogućnosti sami ugovoriti navedenu uslugu te se ona provodi isključivo preko tvrtke, a sukladno tome, Hrvatska lutrija je prvi puta za svoje zaposlenike osigurala ovakvu vrstu usluge", naglašavaju u Hrvatskoj lutriji.

500 zaposlenika Hrvatske lutrije, gotovo trećina ukupnog broja, koristilo je usluge sportskih i rekreacijskih aktivnosti putem Multisport kartice u probnoj fazi

Benefit Systems u pravilu poslodavcima nudi probni rok za testiranje usluge, a u Hrvatskoj lutriji suradnju su počeli u lipnju ove godine. Ova državna tvrtka ima oko 1400 zaposlenika, a za sve njih osigurane su bile Multisport kartice i omogućeno im je bilo isprobavanje ponude u kojoj su uključene različite vrste aktivnosti, od teretana, bazena, tenisa, aerobika, joge i pilatesa, skvoša, klizanja, badmintona do saune i nordijskog hodanja.

U Lutriji su, kažu, dobili i povratnu informaciju o zainteresiranosti svojih djelatnika za mogućnost uvođenja programa u kojem bi im omogućili nastavak korištenja Multisport kartica uz sufinanciranje 50 posto mjesečne članarine. "Nastavno na veliko zadovoljstvo radnika koji koriste ovu uslugu, a trenutačno ih je oko 500, pokrenut je postupak javne nabave za Uslugu organizacije sportske rekreacije na period od dvije godine iz kojeg je vidljiva vrijednost usluge", ističu u Hrvatskoj lutriji, te navode kako je među pozitivno prihvaćen program i zbog činjenice da nije vezan samo uz jedan sport, mogu koristiti dnevno jedan od objekata koji su uključeni u Multisport karticu.

Prema posljednjim podacima Benefit Systemsa, njihove kartice otvaraju vrata u više od 400 sportskih centara u više od 80 gradova u cijeloj Hrvatskoj. Za zaposlenike Hrvatske lutrije i to je važan moment, jer iako je najveći broj objekata na području Zagreba i zagrebačkog prstena, potrebna im je i visoka zastupljenost klubova i centara u drugim velikim gradovima, kako bi što većem broju zaposlenika pružili prilikz da pronađu sadržaj za sebe.

Za zdravlje i lojalnost kadrova

Veliki privatni koncerni već odavno integriraju menadžment zdravlja svojih kadrova u radnu svakodnevicu, a taj trend postaje sve izraženiji i u malim poduzećima, kao i u državnim tvrtkama i javnim ustanovama. Djelatnici koji redovno treniraju, pokazala su iskustva, ne samo da su produktivniji i motiviraniji, nego su i znatno lojalniji kompanijskom timu čiji su član, a što u uvjetima odljeva radne snage također postaje sve važnije.