Liburnia Riviera Hoteli povećava investicije za gotovo 79 milijuna kuna

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Opatijska hotelska kuća Liburnia Riviera Hoteli (LRH) povećat će do 2020. ukupne investicije za 78,7 milijuna kuna u odnosu na prvotni poslovni plan za razdoblje 2016.-2020., na ukupno 409,3 milijuna kuna, od čega se najviše ili 210,5 milijuna kuna odnosi na 2018./2019.

Prema dopuni poslovnog plana, u razdoblju 2016./2017. investicije LRH su bile planirane od 95,6 milijuna kuna, za 2017./2018. od 103,1 milijun kuna, a za 2018./2019. od 210,5 milijuna kuna.

Investicije su u LRH odlučili povećati ponajviše zbog zadržavanja postojeće kvalitete brenda i kategorije hotela u njihovom sastavu, kao i zbog dodatnih zahtjeva Konzervatorskog odjela u Rijeci te za smještaj sezonskih radnika i centralnu praonicu.

"Zbog dodatnih zahtjeva Konzervatorskog odjela u Rijeci, povećan je plan investicije u hotel i vilu Ambasador s planiranih 104,3 milijuna kuna, na 119,6 milijuna kuna", ističu iz LRH, naglašavajući i da će 4,4 milijuna kuna uložiti u objekte izvan funkcije u Lovranu za smještaj sezonskih radnika i to u Vilu Marina te još 7,7 milijuna kuna u centralnu praonicu. Te će investicije, kako najavljuju, izvoditi u jesen ove godine, odnosno u prvoj polovini 2019.

Uz to, kažu i da je u odnosu na prije objavljene planove došlo i do izmjena u investicijama u hotele Admiral, Istra, Marina i Mediteran te one sada ukupno u sve te hotele iznose nešto malo više od 78 milijuna kuna, od čega najviše, 24,4 milijuna kuna u hotel Marina te 20,1 milijun kuna u hotel Istra. U hotel Admiral planirano je ulaganje od 18,6 milijuna kuna, u Mediteran 15,4 milijuna kuna, a uz sve te investicije spominje se kategorizacija.

To iz LRH objašnjavaju potrebom izvođenja investicija radi zadržavanja postojeće kvalitete, odnosno brenda i kategorija hotela, jer "ako se ne izvedu predložene investicije tada bi hoteli Istra i Mediteran postali sobe za iznajmljivanje, hotel Admiral bi izgubio postojeću kategoriju od četiri zvjezdice i bio kategoriziran sa tri, dok bi hotel Marina izgubio sadašnje četiri zvjezdice i bio kategoriziran sa dvije".

Iz te su tvrtke uz dopunjeni plan investicija objavili i procjene očekivanih ukupnih operativnih neto prihoda za 2018. od 310,5 milijuna kuna te poslovnih planova za 2019. s prihodima od 316,7 milijuna kuna, a za 2020. od 358,7 milijuna kuna.

To prati i priložena procjena EBITDA-e za 2018. od 94,8 milijuna kuna te prema poslovnom planu za 2019. EBITDA-e od 126,4 milijuna kuna i za 2020. od 148,6 milijuna kuna.

"U 2018. u odnosu na prvotni plan za ovu godinu i u odnosu na 2017., zbog osiguranja potrebnog kadra, a s obzirom na konkurenciju tržišta i kretanje plaća, zapošljavanje je počelo ranije, što je dovelo do većih plaća i troškova rada, čemu je pridonijelo i povećanje osnovice zaposlenih na koeficijentu u odnosu na 2017. za 7 posto. U 2019. projicirano je dodatno povećanje direktnih plaća u odnosu na novu bazu iz 2018., za oko 5 posto, a u idućoj godini poslovanje će biti i pod utjecajem prethodno navedenih investicija, što znači da će objekti obuhvaćeni investicijama Admiral, Marina, Istra i Mediteran raditi u nešto kraćem vremenskom razdoblju, dok će hotel i vila Ambasador zajedno s novom kongresnom dvoranom biti pušteni u rad tek početkom lipnja 2019.", ističu između ostalog iz LRH.

Napominju i da poslovni plan za razdoblje od 2016. do 2020. nije konačan, jer u tijeku razmatranje planiranja drugih investicijskih zahvata u objekte iz portfelja, kao i zbog pregovora s turističkim agencijama koji su u tijeku, a zbog čega postoji mogućnost izmjene poslovnog plana.