Komisija žalbu Španjolaca usvojila, HC nastavlja tender

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je dokumentaciju o nabavi u dijelu koji je zahvaćen nezakonitostima, a objavljenu u sklopu javnog poziva na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u kojem Hrvatske ceste traže najboljeg ponuđača koji će nadzirati izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama.

Naime, žalba španjolskog žalitelja - tvrtke IDP iz Barcelone, je osnovana, utvrdila je to Komisija, ali po dvije osnove od ukupno njih desetak kojima su Španjolci osporavali zakonitost dokumentacije o nabavi, što znači da je a contrario u najvećem dijelu natječajna dokumentacija potvrđena. Za javnog naručitelja određena je obveza nadoknade troškova žalbenog postupka u iznosu 5.781 kuna.

U najvećem dijelu zatraženi žalbeni troškovi nisu usvojeni, pa je sukladno svojim ovlastima Komisija odbila nadoknadu preostalog troška žalitelja od 155,5 tisuća kuna. Hrvatske ceste dobile su i vrlo jasan zadatak, a to je da isprave nezakonitosti u natječajnoj dokumentaciji u skladu s mišljenjem Komisije. Rok za to je 30 dana, no kako se čini da se ne radi o suštinskim zahvatima, za očekivati je da bi taj posao lako i brzo mogao biti obavljen.

To, pak, za natječaj objavljen 29. rujna - s rokom dostave ponuda do 30. listopada, a prekinut upravo slijedom žalbi na natječajnu dokumentaciju, znači službeni impuls za nastavak: od dva žalitelja jedan je ranije odustao, dok je rješavanje IDP-ove žalbe postupak javne nabave lišilo blokade. A da slijedi nastavak tendera potvrđuju iz Hrvatskih cesta čija glasnogovornica Tamara Pajić navodi kako će naručitelj u skladu s rješenjem DKOM-a izmijeniti Dokumentaciju o nabavi te nakon toga nastaviti postupak sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

"Naručitelju je ključno dobiti valjanu ponudu sukladno propisanim uvjetima nadmetanja", kaže Pajić. Inače, kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda na temelju cijene - 80% i dodatnog iskustva stručnjaka - 20%. Upućeni smatraju i da bi do kraja godine mogla završiti faza predaje ponuda. Kako se natječajni uvjeti nisu značajno promijenili, procjenjuje je da će trebati najviše tjedan dana za HC da korigira stvari za koje je prihvaćena žalba, a nakon toga nastavlja se rok za predaju ponuda, i to onoliko koliko je ostalo u trenutku prekida žalbe, tj. još 20-ak dana.

Procijenjena vrijednost nadzora inače iznosi 53,5 milijuna kuna, ali postoji mogućnost da se ponovi slučaj podcijenjene vrijednosti kao u slučaju Pelješkog mosta, velike kapitalne investicije od strateškog značaja za RH. Ponuđene cijene u tom natječaju za izvođače pokazuju da je tender bio raspisan po podcijenjenoj vrijednosti, pa ne bi bilo veliko iznenađenje da se to dogodi i u ovom natječaju.