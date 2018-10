Koliko Todorić može odugovlačiti i kako će izgledati povratak u Hrvatsku?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pod mjerama opreza Ivica Todorić i dalje je na slobodi u Londonu. Nakon što je Visoki sud odbio njegov zahtjev za žalbu i potvrdio da je vrijeme da se vrati u Hrvatsku - postoji još jedan mogući pravni lijek: zahtjev za dopuštenje žalbe Vrhovnom sudu. No, mogućnosti su tu vrlo sužene - to može 'upaliti' samo ako su mu, primjerice, povrijeđena prava, piše N1.

Jadranka Sloković, odvjetnica Ivice Todorića, kaže da ne zna hoće li se posegnuti za tim pravnim lijekom.

"To nije moja odluka", kaže.

Ne zna ni kada će se Todorić vratiti u Hrvatsku.

"Ja ne znam točno te rokove, a prema onom što sam čula od njegovih engleskih odvjetnika, može se raditi o neka tri do četiri tjedna, maksimalno četiri tjedna. Čak i u slučaju da ide na taj zahtjev za žalbu i ako mu bude odbijeno, u nekih četiri tjedna", kaže Sloković.

Nakon svega sam transfer iz Londona, u kojem je Todorić posljednjih godinu dana, do Zagreba trebaju dogovoriti policije u Zagrebu i Londonu, kao i to koja će ga pratiti na vrlo vjerojatno redovnom letu kući.

"To je sve stvar njihova dogovora, a kao što znate, ti procesi nisu javni da se o njima govori", kaže Davor Božinović, ministar unutranjih poslova.

U Remetincu, očekuje se i odluka o žalbi koja je čekala da se vrati u Hrvatsku, a treba ispitati jednog svjedoka koji nije u Hrvatskoj.

Todorićeva obrana smatra da taj jedan svjedok više niti nije razlog da bi bio u pritvoru, no zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo može uvijek naknadno tražiti. Pitanje je ima li smisla.

"Mislim da nije baš vjerojatno da mu se to odredi samo zbog tog osnova, pa i sud u Londonu ga je držao na slobodi uz mjere opreza", kaže Aleksandar Maršavelski, docent na katedri za Kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

"On je vjerojatno pobjegao, međutim mi to danas ne možemo dokazati, tako da se on ne smatra bjegnucem, on se dobrovoljno predao vlastima u Engleskoj, i taj se bijeg ne može tumačiti kao otegotna okolnost", dodaje.

I dok zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo koje vodi istragu - ne otkriva ništa o svojim planovima po tom pitanju - Todorića kad jednom stigne u Zagreb očekuje i ispitivanje u tužiteljstvu u dvije istrage - posebno u onoj teškoj više od milijarde kuna.

Osim ispitivanja svjedoka, u istrazi treba provesti i knjigovodstveno vještačenje koje je u tijeku - i kojeg provodi poljska tvrtka. Odvjetnici nisu time naročito zadovoljni jer smatraju, između ostalog, da će to i usporiti proces, i povećati troškove. Nisu sigurni niti da će biti gotovo na vrijeme.

"Ja čisto sumnjam da se to vještačenje može provesti u tri mjeseca, ako znamo da je zadatak vještačenja provjeriti izvješće PWC-a, a znamo da su oni trajali 6 mjeseci, onda sumnjam da se to može završiti u tako kratko vrijeme. Inače taj rok istječe za 15 dana", kaže Fran Olujić, odvjetnik Ante Todorića.

I dok su odvjetnici obrane Todorićevih uvjereni da će u ovom predmetu iskazi svjedoka biti manje važni, od samog vještačenja - istraga u slučaju Agrokor protiv Todorića i drugih traje već godinu dana.