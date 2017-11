Koliko će novca izvući, dogovarali su u stanu sutkinje Malenice

Foto: Patrik Macek/Pixsell

Prijetnje stečajnim upraviteljima koji nisu htjeli provoditi njezine nezakonite odluke, nepoštovanje sudskih rokova, nepoštovanje odluka Visokog trgovačkog suda, nepoštovanje odluka predsjednika Trgovačkog suda, koji joj je uz to nadređen, donošenje niza problematičnih pa i nezakonitih odluka koje su dovele i do osobnog bogaćenja..., dio je optužbi koje USKOK stavlja na teret Vesni Malenici, sutkinji Trgovačkog suda u Zagrebu.

Sve se događalo godinama, a najporaznije je za javnost i pravnu struku, što je vidljivo iz prikupljenih dokaza, da su mnogi za takvo ponašanje sutkinje Malenice znali, no ništa nisu učinili da bi to spriječili. Tijekom istrage ustanovljeno je i da je Pero Hrkać, osumnjičen da je ostale organizirao u zločinačku grupu, bio stečajni upravitelj u 50 predmeta u kojima je stečaje vodila sutkinja Malenica. Ona ga je imenovala upraviteljem i u predmetima gdje su se vjerovnici bunili protiv njega, a on je to iskoristio da bi u tvrtkama gdje je bio stečajni upravitelj bez ikakve osnove zapošljavao svoju suprugu i sestru, sina sutkinje Malenice te sina svoje pomoćnice Tatjane Kušec. Nju je zapošljavao u raznim tvrtkama u kojima je bio stečajni upravitelj, omogućivši joj neosnovanu isplatu više stotina tisuća kuna.

Što će se raditi u kojem stečaju, Hrkać i sutkinja Malenica, proizlazi iz rezultata tajnih mjera, dogovarali su u njezinu stanu, a USKOK ističe da su bili u posebnim i bliskim odnosima. Oboma je nađen i nerazmjer u imovini, njemu od 1,4 milijuna kuna, a njoj od 2,3 milijuna kuna. Hrkaća se sumnjiči da je iz Glumina banke, u kojoj je postavljen za stečajnog upravitelja, bez znanja vjerovnika izvukao više od 20 milijuna kuna, koje je potom transferirao na račune drugih poduzeća kojima je bio stečajni upravitelj. Osim toga, taj je novac korišten za adaptaciju njegovih nekretnina te nekretnina sutkinje Malenice, a korišten je i za davanje pozajmica koje nikada nisu vraćene.

Hrkaća se sumnjiči i da je omogućio i da se iz Glumina banke na račune društava povezanih s Milanom Lučićem prebace milijuni kuna. Lučić se jučer nakon povratka iz Austrije gdje mu se sudi u kraku afere Hypo, sam javio policiji, a nakon pretraga automobila i stana doveden je u USKOK na ispitivanje.