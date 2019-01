Ključne promjene u zdravstvu: Povećanje participacije, sestre će reanimirati, preventivni CT pregledi...

Foto: Getty Images

Godine 2019. na snagu je stupio izmijenjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim je u primarnu zdravstvenu zaštitu uveden institut ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te prestaju vrijediti dosadašnje koncesije.

Prvotni plan da svi liječnici primarne (obiteljski, ginekolozi, pedijatri, itd.) dobiju mogućnost otići "u privatnike" zakon je, podsjetimo, preinačio te ih i dalje 25 posto mora ostati pod kapom Domova zdravlja, piše Večernji list.



No, ipak još pet posto koji su sada zaposlenici domova zdravlja može otvoriti svoju ordinaciju. Jedna je to od izmjena u zdravstvenom sustavu za koji je za ovu godinu najavljena realizacija niza planova i projekata. Onaj kapitalni, gradnja Nacionalne dječje bolnice u Blatu započinje u ovoj godini, potvrdio je ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić. Donijet će se i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Treba donijeti i prvi hrvatski takozvani zakon o pobačaju, no to evidentno neće biti u ustavnom roku do 21. veljače, piše Večernji list.

Povećanje participacije

U prvoj polovici godine treba biti donesen novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju zbog kojeg je lani formirana radna skupina, a čiji je prvi i aktualni prijedlog delimitiranje ili povećanje maksimalnog iznosa participacije za osiguranike bez dopunskog zdravstvenog osiguranja. Konkretno, prijedlog je povećanje maksimalne participacije s dvije na četiri tisuće kuna ili uvođenje plaćanja od 10 posto vrijednosti.



Objedinjeni hitni bolnički prijami spojit će se sa županijskim, gradskim hitnim službama tako da će te lokalne hitne službe fizički dobiti prostor u bolničkim hitnim odjelima i biti prva stanica za pacijente koje će potom ili proslijediti bolničkim kolegama ili procijeniti da ih mogu sami sanirati. Cilj je smanjenje pritiska na bolničke hitne službe. Plan je da se, kako objašnjava ministar zdravstva, u istoj čekaonici nalazi i, nazovimo tako, lokalna hitna i bolnička hitna. To ne znači da postojeće izvanbolničke hitne više neće biti gdje jesu nego da će se u bolničkim hitnim odjelima otvoriti njihova "filijala". U slučaju kakve prometne nesreće, osim gradske hitne, na teren, ako je potrebno, izaći će i liječnici iz najbliže bolnice.

Edukacija medicinskih sestara za reanimaciju

Medicinske sestre sa završenim trogodišnjim i petogodišnjim studijem sestrinstva u ožujku započinju s edukacijom, specijalizacijom za hitne timove 2, kako bi mogle obavljati reanimaciju i hitne intervencije.

Preventivni CT pregledi

S ovom godinom kreću i dva nova nacionalna preventivna programa – za rak pluća i rak prostate. Preventivni CT pregled za rano otkrivanje raka pluća započet će do travnja, dok će screening za rak prostate početi na ljeto.

