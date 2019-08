Klimatske promjene mogle bi u ovim hrvatskim gradovima prouzročiti veliku štetu

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Vodeći klimatolozi Lidija Srnec i Branko Grisogono u Informeru portala Dnevnik.hr su upozorili na utjecaj klimatskih promjena koje možda sad još i ne osjetimo, ali njihov utjeca je alarmantan.

“Od industrijskog razdoblja, dakle kraja 19. stoljeća, već smo dostigli jedan stupanj. Ono što se želi spriječiti je da temperatura nastavi rasti i po sporazumu iz Pariza željeli bismo da se zaustavi negdje do 1,5 stupanj. Ono što se danas zna da ako ne prekinemo s emisijama stakleničkih plinova da će se 1,5 stupanj doseći do 2030. godine”, kazala je Lidija Srnec iz Službe za klimatologiju Državnog hidrometeorološkog zavoda.

“Pokazalo se da razina mora raste i da se za Jadran do kraja ovoga stoljeća može očekivati porast razine mora i to između 35 do 60 centimetara”, napominje Srnec.

Prodiranje u kopno u tom slučaju moglo bi kompletno uništiti poljoprivredu.

“Rijeka Mirna u Istri u prilično je opasnoj situaciji, ali i niske obale poput Lošinja, Hvara, Stona, Trogira, pa čak i Zadra”, kazao je Grisogono.