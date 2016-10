Kliman državi na zemljištu u Umagu zaradio tri milijuna kuna više od plana

Korigirali cijenu za 5246 četvorna metra sa 2 dva milijuna kuna na 4,35 milijuna/Thinkstock

Nakon odustajanja od prodaje zemljišta na Zrću vlasnicima kluba Papaja vladino Povjerenstvo za raspolaganje državnim nekretninama korigiralo je još jednu svoju odluku. Riječ je o prodaji zemljišta u Umagu, za koju je Povjerenstvo u srpnju donijelo odluku o početnoj cijeni prodaje građevinskog zemljišta u kojemu je suvlasnik s gradom Umagom, a u rujnu je prvotna cijena od 2 milijuna kuna za 5246 četvorna metra više nego udvostručena, podignuta je na 4,4 milijuna kuna.

Izvori iz SDUUDI-ja kažu kako su naknadno upozoreni da se za zemljište Grada na istoj lokaciji moglo postići višu cijenu pa su ponovnim procjenama vrijednosti parcele za četvorni metar umjesto 394 kune tražili minimalno 830 kuna. Za razliku od slučaja na Pagu, odluke o prodaji zemljišta u Umagu oba puta potpisao je kao predsjedavajući u povjerenstvu za nekretnine bivši ministar turizma Anton Kliman, međutim, dokumentaciju o prodaji Kliman je zatekao pripremljenu za usvajanje od prethodnika u povjerenstvu, bivšeg potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka. Kako doznajemo iz Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnim nekretninama (SDUUDI), natječaj za prodaju zemljišt u Umagu prošli tjedan je okončan, točnije 18. listopada, te je već prihvaćena i jedna od tri pristigle ponude.

Službeno informacije o kupcu nismo dobili, no neslužbeno saznajemo, riječ o tvrtki AM PS Theta nekretnine austrijanca Andreasa Messnera, koja je dala nešto bolju ponudu od konkurenta Zdravka Jozića iz Osijeka. Am PS Theta nekretnine, prema podacima Poslovna.hr, lani je počela poslovati, premda je registrirana prije nekoliko godina, a prihodi su na razini godine iznosili su 244 tisuće kuna. Ista tvrtka, inače, je već od Grada Umaga na natječaju provedenome tijekom ljeta kupila parcele na istoj lokaciji. Prodaja gradskog i državnog zemljišta je, prema lokalnim izvorima, bila požurivana od Grada, na lčijem je čelu Villi Bassanesse, a radi realizacije gradnje trgovačkog centra za koji je zainteresiran Interspar.

Za novi shopping centar pripremu lokacije Grad Umag aktivirao je još za mandata bivše vlade Zorana Milanovića, aktiviranjem javnih tvrtki, Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. U protekle tri godine te su tvrtke za projekt u zoni Marketi investirale više od 60 milijuna kuna u infrastrukturu, od kanalizacijske mreže, oborinskih kanala do pristupnih četverotračnih cesta s kružnim tokovima. Riječ je, naime, o atraktivnoj lokaciji nadomak središtu Umaga, no mana zemljišta za gradnju bila je činjenica da se nalazi na poplavnom području.

Nakon što su državne kompanije investirale u dizanje kvalitete zemljišta, sada se i od prodaje zemljišta ubire više novca. Službenih informacija o prodaji zemljišta iz državnog porftelja u Umagu još uvijek nema, no odluku prema zakonskim propisima mora odobriti vladino povjerenstvo za nekretnine, no za koji nova vlada tek treba provesti imenovanje novih članova i predsjednika. Neslužbeno se iz SDUUDI-ja čuje kako će parcela iz vlasništva države biti prodana za nešto više od 5 milijuna kuna, a premda je riječ o osjetno većoj cijeni od prvotnih procjena, nakon ulaganja države u infrastrukturu iz nekretninskih se tvrtki s umaškog područja čuje da privatni vlasnici u zoni Marketi uspijevaju za kvadrat dobiti i više od 1500 kuna.