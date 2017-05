Kasni natječaj za školsko voće i mlijeko, čeka se EK

Dobavljači strahuju od strožih pravila/ Sanjin Strukić/PIXSELL

Agencija za plaćanja u poljoprivredi trebala je najkasnije do 5. svibnja raspisati javni poziv za provedbu Školske sheme odnosno natječaja za odabir dobavljača voća i povrća i/ili mlijeka za osnovne i srednje škole, ali on do danas nije objavljen.

Zbog toga su dosadašnji dobavljači uznemireni, a među njima kruže i informacije kako će se pravila ove godine dosta promijeniti što bi im moglo otežati poslovanje. Ministarstvu poljoprivrede neslužbeno doznajemo, kako se s objavom kasni jer se od ove godine Shema, koja se provodi već četvrtu godinu, proširuje i na mlijeko, što je dovelo do dodatnim komplikacija i konzultacija s Europskom komisijom. Tvrde kako će Pravilnik biti objavljen početkom idućeg tjedna i da će odmah biti objavljen i javni poziv.

Nekolicina dosadašnji dobavljača, pak, kaže, kako imaju informacije da će se shema iz korijena promijeniti, te da bi kompletan posao, od izbora dobavljača, do administrative kontrole i isplate potpora, trebao biti prebačen na škole. Uvjereni su, kako u tom slučaju, cijela shema neće funkcionirati, jer škole nemaju dovoljno kapaciteta, za provođenje ovog strog propisanog posla.

Navodno se u izmjene pravila krenulo jer je u distribuciji voća i povrća zadnje tri godine jedan dio dobavljača posezao za voćem i povrćem iz uvoza, a ne iz domaće proizvodnje. Hrvatska je za školsku godinu 2017-2018 dobila 1,7 milijuna eura za voće i povrće te više od 800.000 eura za mlijeko.