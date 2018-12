Još jedan grad u Hrvatskoj mogao bi dobiti tramvaj

Arhivska fotografija: DPA/PIXSELL

Može li uvođenje električnog tramvaja uzduž rive u Puli znatno smanjiti prometne ljetne gužve i eliminirati kolaps na pulskim ulicama. Može - tvrde inženjeri Livio Nefat i Ivan Skol koji upravo dovršavaju projekt o uvođenju električnog tramvaja u Puli reaktiviranjem napuštenih željezničkih kolosijeka u gradu. Umjesto putovanja u prošlost ovaj nas projekt uvodi u budućnost, kao u filmu. Zamišljamo kako bi to bilo sjesti u niskopodni tramvaj i odvesti se duž cijelog pulskog zaljeva, tamo gdje već sada postoji pruga iz nekih davnih vremena. Otići tramvajem na plivanje na Punta Krišto, Štinjan i Hidro bazu s jedne strane ili u šoping u Max Stoja s druge. A kako bi tek bilo ljeti sjesti u tramvaj koji bi nas proveo tunelima ispod Monte Zara sve do izlaza nedaleko Elektroistre? Djeluje nestvarno, a zapravo nije neizvedivo. Vizija je to Puležana koji se zadnjih četiri godina uporno i s puno entuzijazma ozbiljno bavi ovom idejom, piše Glas Istre.

- Tisuće turista dnevno iz prigradskih turističkih zona, iz naselja, kampova, hotela iz raznih mjesta Istre dolaze ljeti u centar Pule automobilima i autobusima da bi razgledali njene znamenitosti, da bi se ukrcali na brodice za turističke ture ili otišli na večernje predstave u Areni. Oni parkiraju gdje god stignu u centru grada, a sve više na ponuđenim velikim parkiralištima na ulazu u grad - na Mandraču, nasutom dijelu Rive na sjevernom, a na Marsovom polju i bivšem Industrokemu na južnom dijelu grada. Adekvatnih ciljanih prijevoznih sredstava sada nema. Hodanje ljeti na 35 stupnjeva svima predstavlja problem. Uostalom žele biti komotni, naprosto im se ne da hodati, već bi se rado vozili, tvrdi Livio Nefat.