Jeftini letovi iz Rijeke: Do Frankfurta za 20 eura, do Londona za 35 eura...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U mjesecu svibnju za samo 14,99€ u jednom smjeru možete otići u Frankfurt kompanijom Condor, koja povezuje Rijeku s Frankfurtom, svaki četvrtak i nedjelju sve do 21.10. ove godine (www.condor.com). Za jednaku cijenu karte možete i kompanijom Ryanair otići do Stockholma, svaki petak i ponedjeljak, 0sve do 26.10. ove godine (www.ryanair.com), stoji u priopćenju Zračne luke Rijeka.

Također, 17. svibnja, dakle za šest dana, započinju direktni letovi za Hannover, aviokompanijom Eurowings, koja karte za najzeleniji njemački grad prodaje od 19,99 eura na više. Navedena linija, stoji u promotivnom materijalu, prometovati će svaki četvrtak sve do 25. 10. ove godine (www.eurowings.com).

"Za samo 21,99€ u mjesecu srpnju možete se svaki utorak i subotu kompanijom Ryanair zaputiti u belgijsku prijestolnicu Bruxelles. Novoosnovanom kompanijom Laudamotion možete u lipnju skoknuti do Berlina za svega 24,99 eura. Ova linija prometuje u suradnji sa Ryanair-om, svaki četvrtak i subotu sve do 27.10. ove godine", priopćili su iz Zračne luke Rijeka, a prenosi Novi list.

Kao "ovogodišnju senzacionalnu vijest" iz Zračne luke nude informaciju o dolasku nizozemske low cost aviokompanije Transavia, koja je svim ljubiteljima Zemlje tulipana omogućila da svaki četvrtak i nedjelju u srpnju posjete Eindhoven direktnim letom iz Rijeke, uz najnižu cijenu od od 29,00 eura! (www.transavia.com)

Za samo 34,67 u srpnju će se moći i do Londona, svaki ponedjeljak i petak, s aviokompanijom Ryanair.

- Njemačke metropole Dusseldorf, Koln i Stuttgart kompanijom Eurowings u svibnju možete posjetiti za samo 39,99 eura, a za svega par eura više, odnosno 45,83 eura u lipnju možete I do Osla kompanijom Norwegian Air Shuttle (www.norwegian.com), poručuju iz Zračne luke Rijeka.