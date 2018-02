Izravna strana ulaganja u Hrvatsku smanjena za 14 posto

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Po podacima Hrvatske narodne banke (HNB), u Hrvatsku je u trećem tromjesečju 2017. pristiglo 610 milijuna eura izravnih stranih ulaganja, što je za 103 milijuna eura ili 14,5 posto manje nego u istom razdoblju godinu ranije.

U trećem tromjesečju u najvećoj mjeri iznos izravnih ulaganja odnosi se na stavku zadržane dobiti, koja je činila 78,3 posto ostvarenih ulaganja u tom tromjesečju, navode analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) u četvrtak u osvrtu na podatke HNB-a.

Dodaju da je pritom najveća razina zadržane dobiti zabilježena u financijskim djelatnostima, djelatnostima pružanja smještaja te trgovini.

"Ipak, razina zadržane dobiti je u trećem tromjesečju, kao i u prva dva tromjesečja 2017., bila niža u odnosu na ista razdoblja u 2016. To je značajnim dijelom posljedica smanjenja dobiti kreditnih institucija, koje su kroz cijelu 2017. bile izložene porastu troškova vrijednosnih usklađenja po plasmanima trgovačkim društvima", napominju u RBA.

Izdvajaju pritom plasmane sastavnicama koncerna Agrokor, jer je otpis tih plasmana doveo do smanjenja dobiti, odnosno zadržane dobiti banaka te posljedično i razine izravnih stranih ulaganja u Hrvatsku.

"Potencijalni novi otpisi potraživanja u 2018. ovisit će o ishodu nagodbe s vjerovnicima, ali bi, ako do njih dođe, iznosi trebali biti višestruko manji u odnosu na 2017. zbog toga što je glavnina nenaplativih potraživanja do sada već otpisana. Uz to, banke koje su sudjelovale u refinanciranju koncerna ishodile su status senioriteta, odnosno prvenstva naplate na dio starih plasmana temeljem Ugovora o najstarijem zajmu", ističu iz RBA.

Preostali iznos izravnih stranih ulaganja u trećem tromjesečju, 147 milijuna eura, odnosio se na vlasnička ulaganja, pri čemu HNB navodi da je "u trećem tromjesečju 2017. primjetan rast novih vlasničkih ulaganja u Hrvatsku u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine", te da je glavnina ulaganja ostvarena u sportskim, zabavnim i rekreacijskim djelatnostima, sektoru nekretnina te u proizvodnji prijevoznih sredstava.

Podaci HNB-a pokazuju i da se u prvih devet mjeseci 2017. ukupno u Hrvatsku slilo 1,29 milijardi eura izravnih stranih ulaganja, što je 6 posto manje nego u prvih devet mjeseci 2016.