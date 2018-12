Iz Dubaija došle u Zagreb zbog - sniženja

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

U odnosu na cijene kod nas u Dubaiju, ove ovdje su bagatelne. Pa zato svake godine dođemo u Zagreb u vrijeme sniženja – objašnjava nam Shamma AlZaabo dok s obitelji pretražuje police Terranove u centru grada, birajući između mnoštva raznobojnih pulovera, haljina i košulja. U Emiratima su cijene puno skuplje, kaže, pa se tamo promišljeno bira svaki odjevni predmet i kalkulira koliko će se odvojiti za njega. U hrvatskoj metropoli to nije slučaj, govori, pa iako nije došla ni po što posebno, iz trgovine je izišla punih ruku, piše Večernji list.

Nije to ni posve čudno jer cijene su od jučer snižene od 50 do 70 posto. Počeli su zimski popusti, koji će, prema Zakonu o zaštiti potrošača, trajati sljedećih 60 dana, a u to vrijeme na robi jasno moraju biti istaknute stara i nova cijena, kao i točan postotak popusta. I dok će neke trgovine držati jednake cijene cijelo razdoblje sniženja, drugi će ih, poput New Yorkera, nakon Nove godine dodatno sniziti. Iako je jučer bio tek prvi dan “prvog kruga”, na ulazima u trgovine u središtu grada već se stvarao metež. Trgovci su praznili skladišta, preslagali police i stavljali robu na vješalice, a kupci su ih brzinski skidali i odnosili u svlačionice.