Ivan Tepeš ipak ne ide u Bruxelles, evo tko je 'sretna dobitnica' dobro plaćene pozicije

"Istina je da sam odustao od angažmana u Europskom parlamentu zato što želim ostati raditi i živjeti u Zagrebu i Hrvatskoj. O tome sam izvijestio HSP AS još u petak, odgovorio je Tepeš Hini SMS-om na pitanje jesu li točne informacije da će dužnost europarlamentarca prepustiti Željani Zovko iz HDZ-a, sljedećoj s liste nekadašnje Domoljubne koalicije na euroizborima 2015.



Tepeš nije želio dodatno obrazlagati razloge povlačenja iz EP-a, no iz njegove stranke još u nedjelju su priopćili kako bi Tepeševo povlačenje smatrali "političkom ucjenom ili trgovinom". Upravo na to je novi predsjednik HSP-a AS Hrvoje Niče upozorio predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića u otvorenom pismu. Od Plenkovića je zatražio da dvije stranke "sjednu za stol" i dogovore zamjene, u duhu koalicijskog sporazuma.

Bruto plaća eurozastupnika od 1. srpnja 2015. godine iznosi 8213,02 eura. Nakon što se oduzmu porezi i doprinosi koji idu u zajedničku EU blagajnu, zastupnicima ostane iznos od 6400,04 eura. Tu je i porez pa na kraju eurozastupnici primaju oko 4500 eura ili oko 33 tisuće kuna. To je iznos bez dnevnica.