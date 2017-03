Ivan Mrvoš za svoje pametne klupe u nekoliko dana skupio 191.000 eura od 47 investitora

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

S jučerašnjim danom, 23 prije završetka ciklusa, tvrtka InClude na putem inovativne platforme Funderbeam prikupila je 191.000 eura od 47 investitora. Samo prvog dana prikupljeno je 150.000 eura. Cilj od 400.000 eura sada se čini vrlo izvjesnim za tvrtku u vlasništvu tek 21-godišnjeg Solinjanina Ivana Mrvoša. Njegove pametne klupe Steora tako su na putu da postanu međunarodnim brendom. Ako to već nisu, kako to neke činjenice govore.

– Sada smo na 76 posto prikupljenih sredstava, brzinom prikupljanja zadovoljan sam pogotovo zato što smo donji prag postavili na 250.000 eura. Isto tako, Hrvati s ovakvim načinom financiranja do sada nisu imali iskustva, a također smo i prva neestonska tvrtka koja se pojavila na ovakvoj platformi. Sreća je i što nam je lead investor, poveznica tvrtke i potencijalnih investitora, Ivana Šoljan. I odmah smo iskočili kao i najuspješnija po brzini prikupljanja, to me ipak malo iznenadilo – kaže Mrvoš nastavljajući kako ima dosta ljudi iz Hrvatske koji su davali po 100, 200 eura, ali i iz Japana, Velike Britanije, Irske, ukupno sedam država iz kojih dolaze oni su iskazali interes. No, platforma dopušta anonimnost, pa je dosta i onih anonimnih na koje otpada 113.000 eura.

– Vjerujem da će se oni u nekom trenutku objaviti kada vide koji rezultat smo napravili! Nije ovdje riječ o klasičnom crowdfundingu, nego su oni koji su dali sredstva na neki način kreditori naše tvrtke, oni tako podržavaju njezin razvoj. U trenutku kada se skupi dovoljno sredstava, otvara se tvrtka u Estoniji koja služi isključivo kako bi bila vlasnikom jednog dijela naše tvrtke, a ulagači su kreditori te tvrtke. Udio se investitora iskazuje u tokenima kojima će se vrijednost s vremenom mijenjati, nadam se nabolje. To je jedan način na koji investor zarađuje, drugi je mogućnost da se tvrtka proda pa će se na investitore podjednako raspodijeliti zarađeni iznos, a treći bi bio isplata dividende koju svakako planiramo u jednom trenutku, mladi poduzetnik opisuje kako funkcionira platforma putem koje se financira njegova mlada tvrtka.

Prošli tjedan – 70 narudžbi

– Upravo smo isporučili klupe za Australiju, u kojoj surađujemo s jednom velikom grupacijom, a pojavila se i najveća tamošnja telekomunikacijska tvrtka Telstra koja nas je odmah ubacila u njihov SmartCity program. A klupe idu i u Belgiju, Dansku, Švedsku, Austriju, Njemačku, Češku, Slovačku, Crnu Goru... imamo tržišta gdje se prodaju i deseci klupa mjesečno. Nadamo se i suradnji s Deutsche Telekomom gdje bismo ušli i u njihov program pametnih gradova. Samo prošlog tjedna skupili smo 70 narudžbi. Želja je bila 700 klupa godišnje, mogli bismo lako to probiti, govori tvorac proizvoda znanog kao Steora.