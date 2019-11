Ispravak: Nenad Bakić nije autor citirane izjave

U tekstu "Hitna injekcija za Đuru Đakovića, Vlada jamči za 70 milijuna kuna" objavljenom 20. studenoga u Poslovnom dnevniku, došlo je do nenamjernog pogrešnog prenošenja stavova najvećeg pojedinačnog dioničara Nenada Bakića.

U članku je korišten dio rasprave s bloga Nenada Bakića „Eclectica“ o budućnosti kompanije Đuro Đaković, pa i rečenica koju je napisao jedan od sudionika s nickom "nenadb". On, u raspravi na forumu, među ostalim, zaključuje kako mu je Đuro Đaković "kao firma i djelatnost na zadnjoj rupi svirala". No, izneseno mišljenje ipak nije stav Nenada Bakića, već je do pogreške u prenošenju izjave došlo isključivo zbog sličnih nickova na forumu.

Uredništvo se stoga ispričava Nenadu Bakiću i čitateljima zbog ove nenamjerne pogreške.