Ipak kompromis oko troškova za spas Uljanika i 3. maja?

Ministri gospodarstva i financija Horvat i Marić/Patrik Macek/PIXSELL

Koliko je realno težak teret stečaja ili restrukturiranja Uljanika i 3. maja pokazat će usporedbe "excel tablica" svih aktera u ovom procesu iz Vlade, Uprave i strateškog partnera Brodosplita, koje će oni danas donijeti na stol u Ministarstvo gospodarstva.

Proteklih mjesec i pol dana, od kada se razmatra ponudu Brodosplita, a po čijoj je procjeni ukupan trošak u najgorem scenariju oko 10 milijardi kuna, iznosile su se brojne kalkulacije i zapravo testiralo koalicijske partnere i javnost kolika je za njih granica prihvatljivosti troška kojeg bi proračun mogao pokriti. Najoprezniji, ministar financija Zdravko Marić dosad je otvoreno davao do znanja da je spreman dati samo za jamstva, što je s troškovima oko 4,5 milijarde kuna, no na današnji sastanak ipak će i on donijeti nešto širu računicu troškova koje može imati prestanak velike brodogradnje u Puli i Rijeci.

Neslužbeno se čuje da su proteklih dana vođeni intenzivni pregovori između Vlade, Uprave Uljanika i Brodosplita, te da je velika mogućnost da se ipak nađu negdje "na pola puta". Marić i ministar gospodarstva Darko Horvat dosad su imali posve različita stajališta o ovom problemu, pa i važnosti koju brodogradnja ima za hrvatsko gospodarstvo. Ipak, u petak su se u svojim izjavama prije sjednice Vlade konačno složili oko jednoga - da će odluka da se ide u pokrivanje Uljanikovih dugova biti prvenstveno politička.

Bude li i formalno na današnjem sastanku zaključeno da se takva odluka donese, o njoj će se sutra u još jednom prebiranju po računicama za Uljanik izjasniti koalicijski partneri. Radimir Čačić ovaj vikend još je jednom dao do znanja da ceh restrukturiranja ne može biti veći od stečaja, a njegov je stav i da stečaj u slučaju 3. maja ne mora značiti i kraj brodogradnje. Iz vladinih krugova čuje se i da će, čak i neovisno o eventualnom izostanku potpore koalicijskih partnera, konačnu riječ imati premijer Andrej Plenković, a nju se očekuje čuti na sjednici Vlade u srijedu.

Isti dan na pregovore u Zagreb su pozvani i predstavnici belgijskog Jan de Nula, naručitelja jaružala od Uljanika, koji je raskinuo ugovor i s Vladom već mjesec dana pokušava dogovoriti da ne naplati 124 milijuna eura jamstava, već da se nagode otkupom broda kojeg on želi dovršiti u nekom drugom brodogradilištu. U Puli ga brine to što nedostaje radnika i tvrtka je u blokadi, te bez međufinanciranja dovršetak tog posla nije izvediv. Međufinanciranje je, pak, dio paketa koji ide s programom restrukturiranja, a njega je Vlada s Brodosplitom već trebala ispregovarati i prema dogovoru s Europskom komisijom, ovaj tjedan službeno poslati na razmatranje u Bruxelles.