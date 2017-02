Interes ulagača postoji, ali i dalje nema transakcija u turizmu

Marc Finney, Zdravko Počivalšek, Gari Cappelli /Tomislav Miletić/PIXSELL

Ovih dana u Hrvatskoj se obavlja nekolicina atraktivnih pregovora za transakcije u turističkom biznisu, u kojima sudjeluju najjači strani ulagači, a hotelske menadžment kompanije intenzivno traže dobre projekte prvenstveno u gradovima kao što su Zagreb, Split, Dubrovnik, te u Istri te otocima, posebno na Hvaru.

No iako je interes investitora snažan, za sad nema konkretnih najava gotovih pregovora ili projekata, a broj transakcija je i dalje vrlo nizak, zbog još uvijek brojnih zapreka za ulaganje ali i nedostatka infrastrukture te atraktivnih hotelskih projekata, ustvrdili su sudionici petog Adria Hotel Foruma koji se jučer i danas održava u Zagrebu. Konferencija je okupila predstavnike jakih investitora i hotelskih menadžment kompanija, od Intercontinental grupe do Hiltona, Four Seasonsa, Accora, te globalnog investicijskog fonda Starwood Capital. Svi oni u Zagreb su došli ozbiljno razmotriti opcije ulaganja, i vidjeti što se nudi. Investitore zanimaju gotovi i jaki hotelski projekti, ali i greeenfield ulaganja u mješovite resorte, budući da im oni garantiraju više povrate ulaganja.

Ponuda na Mediteranu je raznolika, uključujući i brojne hotele koje su preuzele banke zbog dugova. Kako je u svojoj prezentaciji istaknula konzultantica Sanja Čižmar, radi se o čak bilijun dolara zajmova europskih banaka koji se ne otplaćuju, od čega je oko 50 posto na Mediteranu. Iako se pohvalio da će se ove godine u Hrvatskoj uložiti više od 800 milijuna eura u turizam, ministar turizma Gari Cappelli istaknuo je problem hrvatske konkurentnosti, podsjetivši da Hrvatska prema indeksu konkurentnosti zauzima tek 12. mjesto među zemljama južne i jugoistočnoj Europi. Keith Evans iz Starwood Capital grupe ustvrdio je da još uvijek nema garancija da je gospodarski i turistički rast u Hrvatskoj održiv, ili je realiziran zahvaljujući problemima konkurenata i geopolitičkoj situaciji.

"Unatoč tome što to još treba otkriti, Hrvatsku i Zagreb vidimo kao destinacije s jako puno potencijala za ulaganje, te se ove godine planiramo posvetiti tome da pronađemo dobre projekte", kazao je Evans. Starwood Capital uz Zagreb gleda Istru, Split, Hvar, a Franc Reul iz Accora otkrio je da ih posebno zanimaju Zagreb, Beograd i Bukurešt. "U Zagrebu tražimo lokalne partnere kako bismo realizirali hotelski projekt", istaknuo je Reul.

Kako je poznato, Accor u Zagrebu planira otvoriti svoj prvi Ibis u Hrvatskoj, no za sad ne otkrivaju gdje će to biti. Nešto više hrabrosti da se upuste na rizično hrvatsko tržište, i to u još uvijek sezonskoj destinaciji Split, već je pokazao češki Odien ušavši u Hotel Lav pred dvije godine. "Lav je za nas bio test projekt za ulazak na tržište na kojem se svakako želimo dalje razvijati, te tražimo prilike za investicije, uključujući i greenfield ulaganja", kaže Ömer Müftüler, partner u Odien Grupi. Kako je poznato, Odien je u utrci i za Hotel Marjan, no radi se o pravno vrlo složenom projektu koji će se još dugo raspetljavati. Odien je zainteresiran i za ulaganja u Zagrebu, i to u nekretninske projekte.