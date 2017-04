Iako je pred vratima vjerojatno rekordna turistička sezona, potraga za svim potrebnim radnicima i dalje traje

Konobari su na vrhu liste traženih zanimanja, Foto: Filip Brala / Pixsell

Ako želi ozbiljno razvijati turizam i podržati velika ulaganja koja se najavljuju u različitim segmentima, od hotela i restorana do marina i luksuznih vila, Hrvatska vrlo brzo mora sustavno riješiti kadrovsku krizu u kojoj se našla djelomice i zbog iseljavanja radnika u inozemstvo. Bit će to zajednička akcija javnog i privatnog sektora u kojoj se najavljuju modernizacija školovanja kadrova i prekvalifikacije, aktivna promocija i popularizacija zanimanja u turizmu, ali i sve bolji uvjeti rada koje bi trebali osigurati poslodavci u suradnji s državom od koje traže fleksibilizaciju zapošljavanja u turizmu. Dio poslodavaca pak u međuvremenu zagovara uvoz radne snage, što im država još uvijek ne dozvoljava u većoj mjeri, sve dok se u Hrvatskoj nisu iscrpile mjere koje bi zaposlile lokalno stanovništvo.

Iako je sezona pred vratima, potraga za svim potrebnim radnicima i dalje traje. Poslodavci su aktivni na svim poljima, radnici se traže od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do portala za zapošljavanje, obilaze se srednje škole u potrazi za maturantima sezoncima, aktivne su kampanje na društvenim mrežama. Najviše se traže konobari, barmeni, kuhari, pomoćni radnici u kuhinji, recepcionisti, pomoćni kuhari, pizza majstori, animatori, saznajemo na portalu MojPosao, gdje je do 10. travnja u kategoriji turizam i ugostiteljstvo objavljeno preko 2700 oglasa (s tim da svaki oglas može sadržavati više pozicija), što je 31% više nego u istom razdoblju prošle godine. U kategoriji prodaja, njihovoj drugoj najpopularnijoj kategoriji u kojoj je također zastupljen velik broj sezonskih poslova, u ovoj godini do sada je objavljeno preko 2000 oglasa, što je 39% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Također, u kategoriji ‘turizam’ u 63% oglasa tražila se srednja stručna sprema, a u 42% oglasa tražili su se kvalificirani radnici, a u 53% oglasa tražilo se radno iskustvo, i to u prosjeku 2 godine. U 39% oglasa tražilo se poznavanje stranog jezika, najčešće engleskog.

Zapošljavanje lokalaca

Najviše od ukupno 20.736 radnika, koliko se tražilo u ožujku preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosilo se na djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te djelatnosti trgovine na veliko i malo (ukupno 15.296 radnika).

“U istom je periodu zaposleno ukupno 5764 osoba iz evidencije HZZ-a, od čega je u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te trgovini na veliko i na malo hrane zaposleno 4147 osoba s evidencije Zavoda. Najviše sezonskih radnika po županijama zaposleno je u Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko dalmatinskoj, Istarskoj, Osječko-baranjskoj i Zadarskoj županiji”, izvijestili su nas iz HZZ-a.

Uz Ministarstva rada i turizma, Zavod za zapošljavanje bio je jedan od organizatora Dana poslova u turizmu koji su se tijekom ožujka održali u Osijeku, Zagrebu i Kninu. Na Danima poslova predstavilo se 106 poslodavaca koji su trebali preko 6900 sezonaca.

“Povratne informacije poslodavaca su vrlo pozitivne. Tijekom održavanja Dana poslova u turizmu poslodavci su zaprimili preko 10.000 životopisa kandidata od kojih je dio već odabran, dok je dio još uvijek u postupku odabira”, kažu u HZZ-u te vjeruju da će Dani poslova u turizmu postati primjer dobre prakse za proaktivno i organizirano rješavanje potreba poslodavaca za sezonskim radnicima.

U Zavodu ističu i akciju prekvalifikacija nezaposlenih, mjeru koja je krenula prošle godine. Tijekom 2016. godine u obrazovanje nezaposlenih osoba u turističkoj djelatnosti ukupno je bilo uključeno 1510 osoba, od čega je njih 555 izašlo iz evidencije nezaposlenih po završetku programa obrazovanja i to 425 na temelju zapošljavanja, a 175 na temelju zapošljavanja u turizmu. Promocija poslodavaca te daljnje popunjavanje slobodnih radnih mjesta nastavlja se tijekom travnja na Sajmovima poslova.

Kompanije s kojima smo razgovarali u što većoj mjeri nastoje zaposliti lokalno stanovništvo, a dio ih vrlo otvoreno zagovara uvoz radnika za koji kažu da je neizbježan.

Valamar Riviera, najveća turistička kompanija u visokoj sezoni zapošljavat će oko 5300 zaposlenika, od čega je oko 4 tisuće sezonskih radnika. Od toga je oko tisuću stalnih sezonaca.

“Zapošljavanje u Valamaru teče prema planu, a u tijeku su još otvoreni natječaji za različite pozicije. Potencijalne zaposlenike s prednostima rada u Valamaru upoznajemo putem naše kampanje ‘Dobar posao u Valamaru’, održavamo Dane otvorenih vrata, na našim web stranicama imamo otvorene natječaje i sudjelujemo na raznim sajmovima poslova. Pritom pronalazimo kvalitetne kadrove jer smo prepoznati kao atraktivan poslodavac u turizmu, što potvrđuje i certifikat Poslodavac partner, čiji smo dugogodišnji nositelj”, kažu nam u Valamaru.

Ističu kako je pred institucijama veliki izazov prilagodbe brzim promjenama na tržištu, koje traže intenziviranje mjera za rješavanje deficita kadrova u turizmu, posebno onih kvalitetnih. “Pozdravljamo inicijativu državnih institucija da sinergijski pristupamo rješavanju strateških pitanja uz sektor. Posebno smo zadovoljni iskazanom fleksibilnosti Vlade u rješavanju opstanka institucije stalnog sezonca”, kažu u Valamaru koji se trudi čim više zaposliti lokalce, pa je tako 2016. u Rapcu udio lokalnih zaposlenika u ukupnom broju zaposlenika iznosio 94%, a u Poreču 76%. Ukupni udio lokalnih zaposlenika u 2016. godini iznosio je 80%, dok su preostali djelatnici bili većinom iz kontinentalnih dijelova Hrvatske - najviše iz Slavonije.

U Karisma Hotels Adriatic (KHA) otvoreno zagovaraju uvoz radne snage, što drže neizbježnim.

KHA u Hrvatskoj ima ukupno 101 stalno zaposlenog djelatnika, a u narednom periodu trebat će još 235 radnika. Kažu da su do sada osigurali već 80 posto radne snage, a najviše sezonaca dolazi im iz Dalmacije, te drugih dijelova Hrvatske. Sudjelovali su na Danima poslova u turizmu, te su zadovoljni brojem kandidata, no smatraju da se takve manifestacije moraju održavati ranije, krajem siječnja ili u veljači.

“Do sada smo osigurali većinu potrebne radne snage za ovu sezonu. Na tržištu postoji manjak kvalificirane radne snage za zanimanje kuhar, barmen i konobar, tako da će u tom smjeru ići obuka kroz sustav naših internih treninga. Dio mjera, osobito izmjene vezane za stalne sezonce, nisu dovoljno stimulativne da bi riješile problem nedostatka radne snage”, kažu u KHA, gdje otvoreno ističu potrebu uvoza radnika.

Problem sezonskih radnika

“Kako bi se premostilo vrijeme u kojem bi ostale mjere mogle polučiti zadovoljavajuće rezultate i izašlo ususret našim trenutnim potrebama za radnom snagom u narednom periodu, svakako treba napraviti izmjene i dopune Zakona o strancima, čime bi se omogućilo lakše angažiranje radne snage iz inozemstva, s obzirom na činjenicu da smo svi suočeni s nedostatkom kvalificirane radne snage. Jasno je da je uvoz radne snage nužnost koju nameće sadašnje stanje tržišta radne snage. Realnost pokazuje nedostatak kvalificiranih radnika, i ne samo za zanimanja potrebna u hotelijerstvu, stoga smo u potpunosti svjesni da je uvoz radne snage u ovom trenutku imperativ”, ističu u Karismi koja posluje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kako je poznato, dio kompanija s tog područja tradicionalno je zapošljavao radnike iz BiH, a s ulaskom Hrvatske u EU to je moguće samo za one s hrvatskim državljanstvom.

U Dogus Grupi međutim inzistiraju na lokalcima, a ključnim drže odnos poslodavaca prema radnicima, te rad na edukaciji kadrova. Dogus Grupa Hrvatska ima oko 220 stalnih zaposlenika. Tijekom ljetne sezone broj zaposlenika poveća se za oko 140. Većina sezonskih radnika zaposlena je na ugovor o radu na određeno vrijeme, dok je manji broj studenata zaposlen putem ugovora o djelu redovnog studenta.

“Ove godine zaposlit ćemo otprilike jednak broj sezonskih radnika kao i protekle sezone. Naša strategija je osigurati radna mjesta za ljude iz lokalne zajednice te uvijek nastojimo pronaći sezonske radnike u gradovima i županijama u kojima poslujemo. Veći dio radnika koje zapošljavamo u sezoni su već radili kod nas. S njima ostajemo u kontaktu i oni nam se vraćaju, no uvijek postoji određeni broj i nepopunjenih radnih mjesta. Otvorena radna mjesta oglašavamo na web portalima za oglašavanje radnih mjesta i na HZZ-u. Otprilike 80 posto sezonskih radnika zaposlimo početkom turističke sezone, u ožujku i travnju. Za ovu sezonu smo se već pripremili i zadovoljni smo kako smo ove godine uspjeli pronaći kadrove na vrijeme i u dovoljnom broju”, otkrivaju na iz Dogusa.

Ističu da kod privlačenja nove radne snage najvažniju ulogu čini korektan odnos prema zaposlenicima, koji zadržava postojeće dobre radnike i dugoročno osigurava imidž dobrog poslodavca.

“Određena kriza zaposlenika u turizmu nastajala je postupno, a u zadnjih je par godina izraženija. Radi se o međudjelovanju mnogo čimbenika. S obzirom na značaj turizma, poslodavci i država imaju mogućnost početi mijenjati taj trend, podržavajući i potičući sustavno educiranje kadrova, te dovoljnim ulaganjem u sezonske radnike. Organizacijom dovoljnog broja škola i edukativnih centara koji će mladima dati potrebna znanja i vještine osigurali bismo dovoljan broj adekvatne radne snage”, kažu u Dogus Grupi.