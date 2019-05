I danas u Zagrebu zastoji u prometu, evo koji dio grada će biti zatvoren

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

U nedjelju, 19. svibnja 2019. godine od 11 do 15 sati obustavit će se promet za sva vozila zapadnom kolničkom trakom Hrvatske bratske zajednice, od Ulice grada Vukovara do Slavonske avenije.

Tijekom vikenda, u organizaciji „E.V.A. BLUE“ održava se automobilistička manifestacija Nikola Tesla EV Rally Croatia u kojoj se očekuje sudjelovanje oko 60 električnih vozila koja će prethodno, od 12. do 18. svibnja 2019. godine, obilaziti Republiku Hrvatsku na relacijama od Novog Vinodolskog do Dubrovnika te od Šibenika do Zagreba.

Električna vozila će se u okvirima redovnog odvijanja prometa kretati ulicama Grada Zagreba, a u vremenu od 12.30 do 14 sati održati će se ispit spretnosti električnih vozila na zapadnoj kolničkoj traci Hrvatske bratske zajednice (smjer sjever – jug).