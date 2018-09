HT pokreće investicije veće od milijardu kuna i povećava brzine interneta

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatski telekom (HT) u 2018. i 2019. uložit će više od milijardu kuna u poboljšanje mobilne mreže s trostrukim povećanjem kapaciteta što je preduvjet za primjenu 5G tehnologije, a ukupno bi mogao ulagati i puno više kad bi se smanjila ili ukinula naknada za pravo puta te drugi parafiskalni nameti, rekao je u petak predsjednik Uprave HT-a Davor Tomašković.

"Gradimo mobilnu mrežu budućnosti koja će moći raditi na svim tehnologijama, biti brža i manje zračiti", rekao je Tomašković na godišnjem susretu uprave HT-a s novinarima.

Istaknuo je da HT u idućih godinu dana u Hrvatskoj mobilnim korisnicima želi osigurati brzine pristupa internetu od minimalno 20 Mbit/s pa do 1 Gbits/s".

Izvijestio je da HT s Vladom stalno razgovara o naknadi za pravo puta, koja mu umanjuje investicije i koju jedini plaća.

"Svi to razumiju, pa i regulator HAKOM, no glavna prepreka je što se jedinice lokalne samouprave ne žele odreći tog prihoda iako u njihovim ukupnim prihodima čini tek oko jedan posto, pa je zapravo riječ o problemu političke prirode", rekao je Tomašković.

Stoga smatra da to nije održivo, poručujući da, ako se tako nastavi, HT neće moći investirati koliko je potrebno u optiku, odnosno fiksnu mrežu, čime ni Hrvatska neće postići bolju razinu digitalizacije i uhvatiti korak s EU-om i svijetom, jer HT u tom procesu kao najveći telekom u Hrvatskoj ima najveći utjecaj.

"Unatoč tome što Hrvatska i dalje plaća najskuplji radiofrekvencijski spektar u Europi, a HT i najskuplje pravo puta, on ipak investira. No, kada bi to bilo niže i kada bi se uskladila regulacija naknade za pravo puta s razvijenim članicama EU-a, ulaganja bi mogla biti veća, a cijene usluga niže. Tada bi HT kroz četiri godine uložio i do 1,4 milijarde kuna samo u optiku, čime bi oko 760 tisuća kućanstva moglo dobiti puno veće brzine interneta nego sada, od najmanje 100 Mbit/s", rekao je Tomašković.

Podsjetio je da HT u modernizaciju i najnoviju tehnologiju ulaže 25 posto svojih prihoda svake godine, za razliku od EU telekoma, pa i vlasničkog DT-a koji godišnje ulaže 15 posto prihoda. Samo u prvoj prvoj polovici ove godine kapitalna ulaganja HT-a povećana su na 822 milijuna kuna ili za 8,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2017., iznio je Tomašković.

Predstavljajući planove ulaganja u mobilnu infrastrukturu i razvoj inovativnih usluga, član uprave Boris Drilo naglasio je da je HT početkom ove godine počeo najveći projekt nove mobilne mreže koja će do kraja 2019. obuhvatiti više od dvije tisuće njihovih lokacija u cijeloj Hrvatskoj gdje imaju bazne stanice.

Iznio je primjer da je u Istri prije turističke sezone završena nova mobilna mreža koja je već donijela 97-postotno povećanje prometa i prosječne brzine pristupa mobilnom internetu od 2,5 puta i to u uvjetima trostrukog ljetnog porasta opterećenja mreže u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

EIZ: HT-u bolje kupiti zemljište nego plaćati pravo puta

Na susretu s novinarima ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb Maruška Vizek predstavila je studiju tog instituta o utjecaju naknade za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, naglasivši da taj i drugi parafiskalni nameti čine gotovo polovicu svih ulaganja telekom sektora.

"Ukupna kapitalna ulaganja cijelog telekom sektora u Hrvatskoj godišnje su veća od 2,2 milijarde kuna, od toga gotovo polovica ide na parafiskalne namete, a od toga 822 milijuna kuna samo za radiofrekvencije i pravo puta. Budući taj model naknade odstupa od europskih praksi, a i visina te naknade je nesrazmjerna i preko pet puta veća od vrijednosti svih vrsta zemljišta preko kojih prolazi elektronička komunikacijska infrastruktura, preporuka je da se znatno smanji, i do 75 posto, te uvede i besplatan prolaz preko zemljišta u javnom vlasništvu, kao i mogućnost plaćanja jednokratne naknade za pravo puta", kazala je Vizek.

Time bismo se uskladili s najboljim europskim praksama, ali i dobili povećanje investicija HT-a od 3 milijarde kuna u idućih deset godina, a BDP-a za 1 posto i oko 15 tisuća novih radnih mjesta, dodala je i istaknula da je smanjene te naknade jako bitno za cijelu zemlju i porezne prihod, jer u suprotnom HT-u bi bilo isplativije kupiti zemljište na kojemu plaća pravo puta.

Napomenula je kako je studija uzela u obzir i prikazala podatke o vrijednosti nekretnina odnosno zemljišta, kojih do sada gotovo da i nije bilo ili nisu bili u dostupni javnosti.