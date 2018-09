Hrvatsku očekuje "stampedo" novih umirovljenika

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

Zbog očekivanih promjena zakona vezanih uz mirovinski sustav od početka iduće godine, kojim će uvjeti odlaska u mirovinu za buduće umirovljenike biti znatno lošiji od današnjih, s posljednjim danom ove godine očekuje se umirovljenje ogromnog broja ljudi koji imaju bilo kakve uvjete za mirovinu, piše Glas Slavonije.

Detalji prijedloga zakonskih promjena još uvijek nisu poznati, kao i, naravno, to hoće li ti prijedlozi biti prihvaćeni u Saboru, no izvjesno je da bi reforma trebala donijeti produženje radnog vijeka, kao i povećanje penalizacije prijevremenog umirovljenja.



- Da, očekujemo pravi "stampedo" novih umirovljenika. Teško je procijeniti koliki će to biti broj ljudi, jer još uvijek ne znamo detalje zakonskih promjena. Mi smo u Sindikatu umirovljenika Hrvatske protiv povećanja penalizacije kod prijevremenog umirovljenja i pogoršanja uvjeta za dugotrajne osiguranike. Ako se to ne bude mijenjalo, ne bi trebalo biti "stampeda" - kaže predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović.

Još uvijek nije poznato kada će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izići s nacrtom prijedloga izmjena i dopuna zakona o mirovinskom osiguranju. Ovoga tjedna bit će vjerojatno održan treći sastanak radne skupine Ministarstva rada za izradu prijedloga mirovinske reforme.