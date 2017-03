Hrvatsko iskustvo: Poslodavac sam zvao radnike sa burze, oni ga redom odbili

Foto: Pixsell

Građevinski poduzetnik Ivica Kožul iz Slavonskog Broda već tri godine traži montere suhe gradnje i ličioce za svoju tvrtku, ali ne može ih pronaći. Na Zavodu za zapošljavanje rekli su mu da imaju u evidenciji 30 radnika tih struka, ali su mu dali popis i brojeve da ih on sam zove. Premda mu se takav prijedlog učinio nelogičnim, pristao je jer poslovi čekaju, a priučeni radnici nisu se pokazali kao najbolje rješenje. Ono što je uslijedilo, šokiralo ga je.

- Kada je moja tajnica počela nazivati radnike s popisa, prvi joj je rekao da on ne može raditi jer ga bole leđa. Pitao ju je odakle joj njegov broj i odakle joj pravo da ga uznemirava. Drugi ju je molio da ga ne prijavi jer on uskoro ide u Njemačku i na birou je samo radi nekih prava, a treći joj je poručio kako je on nedavno izašao iz zatvora i zaprijetio joj kako će je pronaći i obračunati se s njom. Odustala je nakon petnaestog – kaže Kožul.

Kako piše Lokalni.hr, primjer ove tvrtke na najbolji način oslikava stanje na tržištu rada u Hrvatskoj, osobito u građevinskom sektoru koji je nakon višegodišnje krize napokon živnuo. Iako imamo velik broj nezaposlenih, poslodavcima je sve teže pronaći radnike u deficitarnim zanimanjima, a kada ih i pronađu, ne žele raditi. Neki su zbog toga morali i odustati od perspektivnih poslova.