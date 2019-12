Hrvatska zaostaje za drugim zemljama nove Europe, evo kako to riješiti

U Hrvatskoj je veliki broj pozitivnih priča i pokazatelja pomaka koji ne dobivaju dovoljno medijske pažnje, a upravo je to cilj ovog projekta kojim se želi maknuti fokus s konstantnih problema te usmjeriti pažnju na najmanje pet posto rasta našeg gospodarstva, istaknuo je u pozdravnom govoru Vladimir Nišević, glavni urednik Poslovnog dnevnika. "Projekcije rasta investicija više su od očekivanog. Također, investicije se revidiraju ne samo u visokoj javnoj upravi već i u IT i prerađivačkoj industriji. Stoga je važno da ojačamo suradnju i van naših granica", rekao je Nišević.

Povećanje investicija i kapitala za ulaganje cilj je i Hrvatske udruge banaka, a direktor Zdenko Adrović naveo je da prema izvještaju o globalnoj konkurentnosti Hrvatska zauzima 63. mjesto od ukupno 141 gospodarstva obuhvaćenog u izvještaju. "Uz makroekonomsku stabilnost, višak u proračunu i stabilnost financijskog sustava o kojoj se govori postoji niz loših vijesti poput efikasnosti pravnog sustava u rješavanju sporova, nedostatak fokusiranosti Vlade i opterećenost propustima, nezaposlenost i otpuštanje ljudi", istaknuo je Adrović i dodao da po investicijskoj klimi Hrvatska zaostaje za drugim zemljama nove Europe.

Rješenje između ostalog, kaže, vidi u skraćivanju i pojednostavljivanju administrativnih procedura. HUB se, dodao je, usredotočio na pravnu sigurnost poslovanja poput zaštite vjerovnika i zaštitu potrošača. "Hrvatska ima probleme s pravosuđem, a međuFnarodni pokazatelji prava upućuju na to da značajno zaostajemo za europskim zemljama. Moramo poboljšati pravne i financijske postupke, razgovarati o padu kamatnih stopa. Smanjenje rizika potaknut će gospodarski rast na koji su banke spremne", poručio je Adrović.

Hrvatska – mala zemlja za veliki odmor slogan je koji otkriva više problema nego izazova, smatra Mladen Fogec, predsjednik Udruženja stranih ulagača u Hrvatskoj. "Kada spominjemo Hrvatsku, spominjemo samo turizam, a nije dobro da tako percipiramo našu zemlju. Ne možemo se fokusirati na nestabilnu turističku industriju. Preveliki udio BDP-a ovisi o tome, a statistika govori da je riječ od oko 18 posto, što nikako nije dobro. Moramo kritički govoriti o tome što ne valja. Hrvatskoj trebaju drastične promjene s kojima treba početi danas", istaknuo je Fogec i predložio Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta da slogan promijeni u "Hrvatska – mala zemlja za velik promjene".

Na njegov govor osvrnuo se Zdenko Lucić, državni tajnik MINGO-a, koji smatra da smo postali nacija koja voli kukati te da izazovi postoje svugdje. "Na nama je da mijenjamo što treba kako bismo išli prema bolje; potrebna nam je vjera u nas same i u bolje sutra. BDP raste iz kvartala u kvartal, bilježimo stabilan rast investicija, vraćen je kreditni investicijski rejting, a razina ugovorenih sredstava je iznad prosjeka EU. Uskoro će nam biti dostupna nova sredstva, a MINGO natječjima i programima pomažu male i srednje poduzetnike u daljnjim ulaganjima", naveo je Lucić i dodao Vlada RH izdvaja sredstva za investicije i uvođenje novih tehnologija, te da gospodarstvo i poduzetništvo podupiru i temeljem Zakona o poticanju ulaganja čime, između ostalog, potiču i nova zapošljavanja.

"Smanjena su porezna i administrativna opterećenja, pokrenuli smo projekt START koji omogućuje jednostavnije i brže pokretanje poslovanja, a a zadaća poduzetnika jest sve što nam je na raspolaganju iskoristiti što je bolje moguće", poručio je Lucić.

Imperativ je bio povećati proračun kako bi se Hrvatska predstavila kao mjesto ulaganja, rekao je izaslanik predsjednice RH Marko Jurčić i potom se osvrnuo na trenutno stanje. "Rast od najmanje pet posto nije dovoljan, a neki izazovi prisutni su još od 2009. godine. Imamo percepciju lijepe države, dok se na području ulaganja bavimo površnim stvarima i ne idemo u dubinu. Moramo biti svjesni da nije svako ulaganje vrijedno ulaganje niti je svako ulaganje Greenfield ulaganje. Veliki faktor dolaska ulagača u Hrvatsku bila je jeftina radna snaga, no danas smo jaki u više sektora. Faktori ulaganja mijenjaju pristup i trebaju biti alat bržeg rasta i otvaranja radnih mjesta. Što se stranih ulaganja tiče, ona su veliki značaj u lancu dodane vrijednosti, stoga treba sustavnije pristupati izazovima, raditi na promociji Hrvatske i naglašavati primjere dobre prakse", rekao je Jurčić.

"Hrvatska je najbolje čuvana tajna na svijetu"

Na završnoj konferenciji InvestCro – kako do ulagača održan je okrugli stol o percepciji Hrvatske izvan granica, na kojoj su sudjelovali veleposlanici Izraela, Nizozemske i SAD-a.

Hrvatska ima ugled diljem svijeta, a investicijska klima zemlje se poboljšava, smatra Nj. E. W. Robert Kohorst, veleposlanik SAD-a. No istovremeno je problem, kako je dodao, to što je Hrvatska uglavnom poznata kao prekrasna zemlja s odličnom nogometnom reprezentacijom. "Nije isto željeti posjetiti Hrvatsku i željeti ulagati u Hrvatsku. Hrvati se moraju bolje prodavati vani, naglasiti gospodarske prilike i razloge koji će pokazati zašto bi netko ulagao u Hrvatsku", naglasio je i predložio da unajme PR agencije ili investicijske bankare koji će prodati priču o Hrvatskoj i tako dovesti ulagače. "Problem predstavljaju i sporo pravosuđe i veliko porezno opterećenje; tu sustav treba biti brži, učinkovitiji i jednostavniji", dodao je i podsjetio da je Hrvatska na popisu globalne konkurentnosti svjetske banke s 58. došla na 51. mjesto, no da i dalje nedostaje pozitivnog stava. O kulturi neuspjeha rijetko se priča u Hrvatskoj, a Kohorst se osvrnuo upravo na problem jednog poraza koji Hrvati doživljavaju kao cjeloživotni. "Imate puno pozitivnih stvari, stoga imajte dobro mišljenje o sebi; mediji i Vlada to trebaju ponavljati. Hvalite se vrijednostima i uspjesima, zanemarite neuspjehe i ne budite sami sebi neprijatelj. Hrvatska raste i mlada je zemlja s demokracijom starom tek četvrt stoljeća. Uzmite u obzir ono što vam drugi savjetuju, budite otvoreniji, saslušajte druge i primijenite što vam odgovara", poručio je veleposlanik SAD-a.

"Hrvatska je najbolje čuvana tajna na svijetu", istaknuo je Nj. E. Ilan Mor, veleposlanik Države Izrael. Smatra da je Hrvatska skrivena od očiju javnosti zbog čega se na nju gledao samo kroz prizmu prekrasnih plaža i sunca. "Ovdje ima golemog potencijala za koji izraelski ulagači ne znaju. Pokušao sam i Izraelce potaknuti da dođu u Hrvatsku i ulažu ovdje, razgovarao s ministarstvima, ali primarni interes trenutno je Azija, a ne Europa. No i unatoč tome problem je što veliki izraelski ulagači ne znaju što sve Hrvatska nudi", istaknuo je Mor i dodao se Hrvatska dobro pozicionirala kao zemlja izvrsna u turizmu, no da je potrebno napraviti preokret i istovremeno privući i turiste i ulagače. "Puno zemalja želi kopirati Izrael u inovacijama, a mnogima smo uzor zahvaljujući upravo našem inovativnom duhu. Nastojim predstaviti eko sustav Izraela mladim poduzetnicima i tvrtkama u Hrvatskoj kako bismo i njih nadahnuli. Osim u tehnologiju, kako smo locirani na nesigurnom području i imamo lošu infrastrukturu i geostratešku poziciju, odlučili smo ulagati u beskrajan resurs – ljudski kapital", naglasio je i pozvao hrvatske poduzetnike da dođu u Izrael i upoznaju se s njihovim sustavom i poduzetničkim duhom. "Ne morate unajmljivati PR agencije da vas prodaju jer imate toliko potencijala da se sami možete prodati. Nemojte čekati druge da dođu k vama ili nešto naprave umjesto ili za vas. Problem kod Hrvata su žalopojke i kukanje, bez volje da se stvari promijene. Izraelci vjeruju u ono što rade i rijetko odlaze iz Hrvatske, a ako se žale, odluče to promijeniti", istaknuo je veleposlanik Izraela. Smatra i da je u Hrvatskoj osjetna ostavština prethodnog režima te da je potrebno osvrnuti se na mentalitet građana. Mor je savjetovao Hrvatima da donesu i provedu strateške odluke te da je važan dijalog Vlade i građana, kao i mehanizam u kojem će obje strane preuzeti odgovornost za podizanje standarda života u zemlji. "Najbolji savjet treba doći od vas samih", kazao je Mor, koji smatra da poljoprivreda jedno od područja u Hrvatskoj koje ima veliki potencijal, te da ga mogu razviti uz pomoć iskusnih poduzetnika iz Izraela i Nizozemske. Otkrio je i da Izrael zavidi svim članicama EU jer unatoč birokraciji, poteškoćama i neslaganjima vanjske politike vezano uz Izrael, htjeli bi biti zemlja članica takvog kluba. "Klub čiji ste član poluga je koju Hrvatska treba iskoristiti kako bi se otkrila javnosti. EU nije samo bankomat; od nje može dobiti puno više vrijednosti, a novac neće riješiti sve probleme", istaknuo je i pritom najavio da će se Teva grupa preko Plive širiti u Hrvatskoj i regiji, što opet otvara veće mogućnosti za suradnju između ove dvije države. "Dođite kod nas, vidite što i kako radimo, primijenite naše tehnologije kod sebe. Mi smo otvoreni za suradnju s Hrvatskom", poručio je.

Pristupanje Hrvatske EU te uključenje na unutarnje tržište imalo je pozitivan odjek u Nizozemskoj, rekao je Nj. E. Hendrik Jan Voskamp, veleposlanik Kraljevine Nizozemske. No pravo pitanje je, kaže, zašto ulagati u Hrvatsku, na što odgovor moraju dati Hrvati koji će tako privući nizozemske ulagače. "Važna je kvaliteta radne snage i općenito ljudskog kapitala, stoga smatram da je potrebno ulagati u obrazovanje i poduzetničku klimu. Koliko sam upoznat, hrvatska Vlada nema jasnu strategiju kako zadržati mlade koji sve češće odlaze u Irsku i Njemačku, a tvrtke se žale da ne mogu naći kvalitetan obrazovani kadar. Zadržite mlade, vratite one koji su otišli i pokažite im da ovdje ima posla", poručio je. Veleposlanik smatra da Hrvatska treba ulagati u niše poput medicine, inovacija, energetike, te specijalizirane niše unutar turizma. "Inovacije zahtijevaju strategiju. Morate donositi takve strateške odluke i tako usmjeravati poslovni sektor. Stabilnost, dinamičnost i učinkoviti sustav vladavine prava omogućit će da iz startupova niknu velike kompanije. Potrebna vam je obrazovna i gospodarska reforma, reforma javne uprave i borba protiv birokracije za ostvarenje punog potencijala koji svi vidimo", zaključio je Jan Voskamp.