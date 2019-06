Hrvatima za rad u Velikoj Britaniji nude i do 200.000 funti, natječaj otvoren do 22. lipnja

FOTO: Press

Natječaj je otvoren do 22. lipnja, a na njega se mogu prijaviti i specijalisti obiteljske medicine iz Hrvatske. Paragona im u dogovoru s britanskim Državnim zavodom za javno zdravstvo (NHS) garantira da se uvjeti postignuti za vrijeme Brexita neće mijenjati, a liječnicima se nude godišnje plaće u iznosu od 70.000 do 200.000 britanskih funti.

Preostalo je još samo 70 slobodnih pozicija za specijaliste obiteljske medicine zainteresirane za rad u Velikoj Britaniji u sklopu programa zapošljavanja koji provodi agencija Paragona za britansku Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS). Ponuda je namijenjena liječnicima u mnogim zemljama Europske unije, uključujući Hrvatsku, Bugarsku, Grčku, Italiju, Litvu, Poljsku i Španjolsku. Sljedeća klasa regrutiranih specijalista obiteljske medicine imat će priliku raditi u dva najatraktivnija područja Ujedinjenog Kraljevstva, grofovijama Hertfordshire i Zapadni Essex. Orijentacijski tečajevi za specijaliste obiteljske medicine zainteresirane za rad u Velikoj Britaniji održat će se u Piasecznu, mjestu u blizini Varšave, počevši od 12. kolovoza te potom početkom studenog.

Godišnja primanja u rasponu od 70.000 do 200.000 britanskih funti

"Ono što Paragoninu ponudu razlikuje od ponuda ostalih agencija jest to što sudionici primaju punu plaću tijekom razdoblja obuke te do 8.000 britanskih funti za troškove preseljenja", istaknula je Kinga Łozińska, generalna direktorica Paragone.

„Obiteljski liječnici prvotno provode oko 17 sati tjedno u svojoj praksi zarađujući oko 70.000 britanskih funti godišnje. Nakon razdoblja prilagodbe, opseg posla se povećava na 37.5 sati tjedno, a godišnja primanja rastu do 80.000 britanskih funti. Potom, nakon dvije do tri godine specijalist obiteljske medicine u mogućnosti je zarađivati i do 90.000 funti godišnje.“

Osim toga, mnoge britanske bolnice i klinike koje su angažirale Paragonu traže liječnike za rad na neodređeno vrijeme ili za sklapanje poslovnih partnerstva, pa čak i za rukovodeće pozicije. U potonjem slučaju, godišnja primanja mogu biti iznositi čak 200.000 britanskih funti.

Sigurnost na prvome mjestu

“NHS nam je zajamčio da Brexit i njegove odredbe neće imati apsolutno nikakav utjecaj na provedbu našega programa regrutiranja specijalista obiteljske medicine. Svaka faza procesa osmišljena je tako da se naši kandidati i njihove obitelji osjećaju ugodno i sigurno. Paragona ih podržava u svakom koraku procesa, počevši s provedbom tečajeva engleskog jezika, potom edukacijom o glavnim razlikama između zdravstvenih sustava Velike Britanije i zemalja Europske unije, podršci pri preseljenju, pronalaženju škola za djecu te radnih mjesta za supružnike pa sve do odgovarajuće stručne obuke na novom radnom mjestu“, naglasila je Kinga Łozińska, generalna direktorica Paragone.